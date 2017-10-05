Назарбаев ознакомился с развитием комплекса «Байконур»

В ходе рабочей поездки глава государства ознакомился с ходом реализации Концепции дальнейшего сотрудничества на комплексе «Байконур» между Казахстаном и Россией, а также работой над совместным проектом «Байтерек»





"В рамках наших договоренностей с российской стороной определены стратегические направления развития комплекса. Работа координируется специально созданной межправительственной комиссией и правительствами сторон. Принимаются конкретные шаги", - сказал Нурсултан Назарбаев.

При этом Президент Казахстана отметил важность повышения экологической безопасности региона.

Кроме того, главе государства было доложено о перспективах развития города Байконур и мероприятиях по созданию условий для роста благополучия населения.

"У города большая перспектива. Развивается необходимая инфраструктура, будет обеспечена газификация города, будет вестись строительство жилищных комплексов и социальных объектов. Также необходимо создавать совместные предприятия для обеспечения трудоустройства местного населения", - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.





Фото: 24.kz