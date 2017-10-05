Назарбаев ознакомился с развитием комплекса «Байконур»
5 октября 2017, 13:46
В рамках наших договоренностей с российской стороной определены стратегические направления развития комплекса, - глава государства.
В ходе рабочей поездки глава государства ознакомился с ходом реализации Концепции дальнейшего сотрудничества на комплексе «Байконур» между Казахстаном и Россией, а также работой над совместным проектом «Байтерек», сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.
"В рамках наших договоренностей с российской стороной определены стратегические направления развития комплекса. Работа координируется специально созданной межправительственной комиссией и правительствами сторон. Принимаются конкретные шаги", - сказал Нурсултан Назарбаев.
При этом Президент Казахстана отметил важность повышения экологической безопасности региона.
Кроме того, главе государства было доложено о перспективах развития города Байконур и мероприятиях по созданию условий для роста благополучия населения.
"У города большая перспектива. Развивается необходимая инфраструктура, будет обеспечена газификация города, будет вестись строительство жилищных комплексов и социальных объектов. Также необходимо создавать совместные предприятия для обеспечения трудоустройства местного населения", - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.
Фото: 24.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881684-c2392aa3a3665c106c495748448df859
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...