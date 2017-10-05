Мусабаев: Для обеспечения авиабезопасности нужен единый госорган

Такое мнение высказал депутат Сената Парламента РК Талгат Мусабаев в беседе с журналистами после заседания комитета по международным отношениям, обороне и безопасности, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





«На мой взгляд, необходимо создать единый государственный орган в нашей стране, который бы контролировал обеспечение безопасности полетов. В советское время и в других государствах сегодня существуют такие органы. В советское время это называлось «госавианадзор», который, буквально, мог осуществлять контрольные функции по проверкам состояния авиационной техники, летного состава, диспетчерского состава, инженерного состава всех видов авиации. Только тогда не входила военная авиация. На мой взгляд, сегодня нужно сделать не только в гражданской авиации, вообще в авиации нашей страны, создать подобный орган, которому поручить и дать такие права, чтобы он был неподконтрольным какому-то одному взятому министерству», - сказал Т.Мусабаев.





По его словам, созданный контрольный орган должен проверять всю казахстанскую авиацию.





Отвечая на вопросы журналистов, Т.Мусабаев отметил, что создание такого органа планируется.





Напомним , 3 октября текущего года близ Алматы разбился санитарный авиарейс «Ан-28», создана комиссия для расследования катастрофы.





Мейрамбек Байгарин