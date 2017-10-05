Кто пытался захватить власть в Кыргызстане

Попытка насильственного захвата власти и публичные призывы к свержению конституционного строя — самые тяжкие статьи Уголовного кодекса Кыргызстана. Такие преступления караются лишением свободы на срок до 25 лет с конфискацией имущества, сообщает ИА « 24.kg ».





Хроника последних шести лет.





3 октября 2012 года. В Бишкеке прошел митинг с требованием о национализации золоторудного предприятия «Кумтор», организованный депутатом парламента Садыром Жапаровым. Участники акции пытались прорваться на территорию Дома правительства. Милиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты. После стычки в больницы обратились 12 пострадавших, в том числе сотрудники правоохранительных органов.





4 октября 2012 года. Арестованы и помещены в СИЗО ГКНБ депутаты парламента от фракции «Ата-Журт» Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров и Талант Мамытов. Генеральная прокуратура предъявила им обвинение по двум статьям УК КР — «Попытка насильственного захвата власти» и «Публичные призывы к насильственному захвату власти».

29 марта 2012 года. Первомайский районный суд Бишкека приговорил Камчыбека Ташиева и Садыра Жапарова к полутора годам, а Таланта Мамытова — к одному году лишения свободы.

17 июня 2013 года. Бишкекский городской суд полностью оправдал трех депутатов. По этому громкому делу также оправдали Кубата Кожоналиева, Каныбека Камчыбекова, Бекзада Исаева и Суйуна Кадырбаева. Последний 3 октября 2012 года перелез через ограду на территорию «Белого дома», за что его оштрафовали на 30 тысяч сомов.

С подсудимых сняли обвинения в попытке насильственного захвата власти. Уголовное дело по обвинению в призывах свергнуть конституционный строй прекратили. Всех освободили в зале суда.





7 августа 2013 года. Верховный суд вынес окончательный приговор трем членам фракции «Ата-Журт». Коллегия под председательством Жакыпа Абдырахманова отменила решение Бишкекского городского суда и оставила в силе вердикт Первомайского районного суда, снизив срок на один месяц. ЦИК, исполняя решение суда, лишил Камчыбека Ташиева, Садыра Жапарова и Таланта Мамытова депутатских мандатов.

21 марта 2016 года. В Интернете появилась аудиозапись разговора лидеров Национального оппозиционного движения «Эл уну» Бектура Асанова, Кубанычбека Кадырова и Дуулатбека Турдуналиева. По версии Генеральной прокуратуры, они планировали переворот.





А 14 марта в Джалал-Абаде прошел митинг с участием 150-200 человек, где Бектур Асанов резко критиковал Алмазбека Атамбаева, назвав его «черным президентом», чья власть «держится на бандитах», и предложил уйти в отставку.





24 марта 2016 года. Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова задержали в Бишкеке. Им предъявили обвинение в подготовке к насильственному захвату власти.

Через три дня после задержания двух членов «Эл уну» в Интернете появилась еще одна запись.

На ней зафиксировано обсуждение формирования нового правительства, в котором участвовали Дастан Сарыгулов и Эрнест Карыбеков. В тот же день Эрнеста Карыбекова задержали. Дастана Сарыгулова доставили в СИЗО ГКНБ 13 июня.





«Решение принято в рамках уголовного дела по обвинению Бектура Асанова, Кубанычбека Кадырова, Дастана Сарыгулова и других лиц в приготовлении к насильственному захвату власти в связи с вновь открывшимися обстоятельствами» — сообщил пресс-центр ГКНБ.





12 мая 2016 года. Задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ лидеры «Народного парламента» Бекболот Талгарбеков, Толубай Колубаев, Марат Султанов, Александр Гусев и Тойгонбек Калматов. Накануне они собирались провести в столице масштабный митинг с требованием отставки президента страны. Перед акцией протеста, которая так и не состоялась, в Интернете появилась аудиозапись, где арестованные политики говорили о создании учредительного собрания в случае свержения власти и делили министерские портфели. Лидеров «Народного парламента» привлекли к ответственности за попытку насильственного захвата власти и организацию массовых беспорядков.

17 апреля 2017 года. Первомайский районный суд Бишкека огласил вердикт членам «Эл уну». Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три — условно) и отпустили на свободу в зале суда. Эрнеста Карыбекова осудили на 20 лет с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Бектура Асанова приговорили к 12 годам с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Кубанычбек Кадыров получил 12 лет колонии усиленного режима.

2 августа 2017 года. В Первомайском районном суде Бишкека вынесли приговор лидерам «Народного парламента». Суд счел вину подсудимых полностью доказанной во время следствия и судебного разбирательства.

Бекболота Талгарбекова и Толубая Колубаева приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, Марата Султанова — к 10 годам, Тойгонбека Калматова — к 5 годам (условно), Александра Гусева — к 6 годам (условно).

10 августа 2017 года. ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении гражданского активиста и лидера партии «Эркин эл» Мавляна Аскарбекова за публичные призывы к свержению власти. Причиной стало его выступление на встрече с жителями расположенных в районе аэропорта «Манас» сел Дачи СУ и Учкун-2. Гражданский активист заявил, что его выступление неправильно интерпретировали. Суд начался. Мавлян Аскарбеков называет обвинение необоснованным.





«Проводили четыре лингвистические экспертизы, причем без моего ведома. Заключение написали на русском, хотя я выступал на кыргызском. Я на встрече говорил: что это за власть, которая не в состоянии обеспечить людям элементарные условия для проживания? Я встречался с главой Чуйской области по этому вопросу, и мы достигли понимания. А тут вдруг заявление в ГКНБ, следствие, суд», — рассказал журналистам Мавлян Аскарбеков.

30 сентября 2017 года. Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Жогорку Кенеша Канатбека Исаева, которого в этот же день задержали. Ему предъявили обвинение в подготовке массовых беспорядков и попытке насильственного захвата власти.

Из материалов уголовного дела следует, что Канатбек Исаев, являясь активным сторонником кандидата в президенты Омурбека Бабанова, в сговоре с представителями ОПГ с целью организации массовых беспорядков и насильственного захвата власти осуществлял подбор, подкуп и подготовку молодых людей для использования их в противоправных акциях во время и после выборов президента под предлогом фальсификации итогов голосования. Поводом для возбуждения дела стали скрытые видео- и аудиозаписи.





Следствие по делу Канатбека Исаева только началось. В ГКНБ обещают завершить его к 30 ноября.

Статьи «Попытка насильственного захвата власти» и «Публичные призывы к свержению конституционного строя» появились в Уголовном кодексе Кыргызстана в 1997 году.

Впервые обвинение по тяжким статьям предъявили лидеру политической партии «Мекен Туу» Урмату Барыктабасову.

5 августа 2010 года он возглавил протестный марш на Бишкек. В ходе акции произошли столкновения демонстрантов с милицией. Вечером того же дня Барыктабасова и еще четверых участников шествия, у которых изъяли оружие, задержали.



