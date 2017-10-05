Законопроекты о ратификации договоров с Сербией по оказанию уголовно-правовой помощи принял Сенат

Сенаторы на пленарном заседании принял пакет законопроектов о ратификации договоров с Республикой Сербия по вопросам оказания уголовно-правовой помощи, сообщает Zakon.kz.

В частности, приняты законы «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Сербия о правовой помощи по уголовным делам», «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Сербия о выдаче» и «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Сербия о передаче осужденных лиц».

Законопроект «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Сербия о правовой помощи по уголовным делам» предусматривает весь спектр оперативно-следственных действий, необходимых для доказывания вины лица в совершении преступления.

Законопроект «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Сербия о выдаче» регламентирует вопросы экстрадиции между двумя странами для привлечения к уголовной ответственности или приведения приговора суда за совершение преступления в исполнение. Договором предусмотрены основания для выдачи лиц или отказа в выдаче.

К примеру, выдача не осуществляется, если лицо преследуется по политическим мотивам.

Договор между Республикой Казахстан и Республикой Сербия о передаче осужденных лиц регулирует вопросы, связанные с возможностью перевода осужденных лиц между двумя государствами для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы у себя на родине.

Осужденное лицо может быть передано, если оно является гражданином той страны, куда передается, если приговор является окончательным и обжалованию не подлежит, если осужденное лицо не является субъектом других судебных разбирательств в государстве вынесения приговора, если во время, когда получен запрос о передаче, период времени, подлежащий отбытию осужденным, составляет не менее года, если на передачу согласен сам осужденный или его законный представитель, если оба государства согласны на передачу.

Передача не осуществляется, если это может нанести ущерб суверенитету, общественному порядку, противоречит законодательству или интересам сторон, если осужденное лицо не возместило причиненный ущерб или не оплатило расходы, предусмотренные приговором.