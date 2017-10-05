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В ЮКО прошла конференция с участием иностранных ортопедов-травматологов из 10 стран

5 октября 2017, 14:17

В этом году Южно-Казахстанской области с населением около 3 млн. человек объем средств, выделенных на здравоохранение составил 125 миллионов тенге.

Сегодня в Южно-Казахстанской области прошла международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы травматологии и ортопедии на современном этапе». В работе конференции принял участие аким области Жансеит Туймебаев, а также ученые и специалисты более чем из 10 стран ближнего и дальнего зарубежья: США, Германии, России, Польши, Кыргызстана, Узбекистана, Сербии, передает пресс-служба акима ЮКО.



Открывая работу форума, глава региона отметил, что медицина не выбирает границ, и подчеркнул о важности сегодняшней международной научно-практической конференции, в которой принимают участие опытные иностранные ортопеды-травматологи.



«Тематика сегодняшней конференции является очень актуальной для общества. Как известно, в последние годы наша страна добилась значительных успехов в сфере отечественной медицины, внедряя новые технологии. По инициативе Главы государства разработана и реализуется государственная программа «Денсаулық» на 2015-2019 годы. В результате увеличивается финансирование отрасли медицины, улучшается материально-техническое состояние больниц и поликлиник. Лучшие врачи оттачивают профессиональное мастерство в передовых клиниках страны», - сказал аким.



В ходе конференции состоялись пленарные и секционные заседания по вопросам внедрения и применения инновационных технологий в травматологии и ортопедии, по организации ортопедо-травматологической помощи, центров специализированной помощи профилактики травматизма в малонаселённых регионах Казахстана. Также обсуждались проблемы детской ортопедии и травматологии, ошибки в ортопедической травматологической практике.

Наряду с этим, на конференции фармацевтические компании представили современное медицинское оборудование и изделия медицинского назначения, а также лекарственные препараты ведущих медицинских фирм-производителей.



Участники конференции выразили уверенность, что сегодняшняя конференция послужит площадкой для изучения международного опыта, обмена знаниями, построения научных и деловых контактов для дальнейшего конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества.



Отметим, что в этом году Южно-Казахстанской области с населением около 3 млн. человек объем средств, выделенных на здравоохранение составил 125 миллионов тенге. В результате этого улучшилось качество медицинских услуг в отдаленных селах региона. Кроме того, ранее проводимые сложные операции в Астане и Алматы, теперь проводят и в Шымкенте. За последние семь лет средняя продолжителность жизни населения увеличилась с 69 до 72 лет. Более того, за последние пять лет динамично снижаются показатели материнской и младенческой смертности.

Фото: Самат Мырзалиев


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