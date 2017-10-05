В РК в ходе избирательной кампании выдвинуто 368 кандидатов в депутаты маслихатов - ЦИК

В Центральной избирательной комиссии РК 5 октября прошло заседание ЦИК по выдвижению и регистрации кандидатов в депутаты маслихатов вместо выбывших, назначенных на 29 октября 2017 года, сообщает Zakon.kz.

Также на заседании рассмотрены итоги пилотного проекта по электоральному обучению и вопросы по образцу удостоверения депутата маслихата Республики Казахстан.

В соответствии с Конституционного законом РК «О выборах в Республике Казахстан», 29 октября текущего года в 15 регионах республики в 105 избирательных округах состоятся выборы депутатов маслихатов вместо выбывших, в том числе в 22 избирательных округах по выборам областных, в 19 избирательных округах по выборам городских и в 64 избирательных округах по выборам районных маслихатов.

В городе Астана выборы депутатов маслихатов не проводятся в связи с отсутствием свободных округов.

Наибольшее количество свободных округов в Актюбинской области - 14, в Павлодарской области - 13, в Костанайской области - 12, в Алматинской области - 11. Наименьшее количество в Жамбылской области - 3, в Акмолинской области - 2.

В ходе избирательной кампании выдвинуто 368 кандидатов, в том числе 93 кандидата в депутаты областных маслихатов, 70 кандидатов в депутаты городских маслихатов и 205 кандидатов в депутаты районных маслихатов. Всего окружными избирательными комиссиями было зарегистрировано 287 кандидатов.

«Наблюдается динамика увеличения количества прекращения полномочий депутатов маслихатов. Считаем, что этот вопрос должен стать объектом пристального внимания политических партий, так как в результате снижается уровень доверия к депутатскому корпусу, неисполнению предвыборных программ кандидатов перед избирателями», - сказал глава ЦИК Б.Имашев.

Также Б.Имашев отметил, что досрочное прекращение полномочий приводит к увеличению дополнительных затрат республиканского бюджета на проведение выборов депутатов маслихатов вместо выбывших.

Председатель ЦИК Берик Имашев отметил, что наряду с текущими вопросами деятельности Центризбиркома, заседание также является завершающим практическим занятием для присутствующих в зале участников Пилотного проекта по подготовке 150 тренеров электорального обучения для регионов страны.

По вопросам пилотного проекта организации электорального обучения и планов Центризбиркома на 2018 год доложила заведующая отделом электорального обучения ЦИК М. Болеева.

В заседании Центральной избирательной комиссии приняли участие представители Ассамблеи народа Казахстана, председатели областных, городов Астана и Алматы избирательных комиссий, политических партий, Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, Министерства образования и науки и Национального центра повышения квалификации «Өрлеу», руководители высших учебных заведений, научных организаций и директора общеобразовательных школ города Астаны.

По завершению слушателям, прошедших курс по электоральному обучению были вручены сертификаты.

Напомним, курс обучения, организованный Центризбиркомом, для тренеров по избирательному процессу, проходил с 1 сентября по 5 октября 2017 года.