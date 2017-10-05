Международные стандарты медицинского документирования фактов пыток изучили судебно-медицинские и судебно-психиатрические эксперты Казахстана

За последние несколько лет Казахстан предпринял конкретные шаги в сфере противодействия пыткам. С присоединением в 1998 г.к Конвенции ООН против пыток и других бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания все большую актуальность приобретают вопросы практического обеспечения обязательств в этой сфере, в том числе и повышение эффективности медицинского освидетельствования пыток.

В целях усиления потенциала судебно-экспертной деятельности в сфере расследования фактов применения пыток Программой развития ООН в Казахстане, Министерством юстиции РК и совместной Программы Европейского союза и Совета Европы «Поддержка казахстанских властей в улучшении качества и эффективности системы правосудия Казахстана» организован семинар-тренинг«Эффективное расследование и документирование пыток и жестокого обращения в соответствии со Стамбульским протоколом».

Организаторами отмечается, что именно от результатов проводимого медицинского освидетельствования зависит эффективность работы правоохранительных органов в расследовании пыток и в обеспечении правосудия для жертв пыток в целом.

В этом контексте Руководитель Департамента эффективного управления Программы развития ООН в Казахстане Константин Сокульский отметил важность приведения работы судебно-медицинских экспертов в соответствие с принципами Стамбульского протокола. При этом он подчеркнул, что цели проектов ПРООН в области расширения доступа граждан к правосудию созвучны второму разделу институциональных реформ Плана нации «100 конкретных шагов», направленному на совершенствование работы судебной системы и правоохранительных органов, а также корреспондируются с целями в сфере Устойчивого Развития ООН.

Координатор совместной программы Европейского союза и Совета Европы «Поддержка казахстанских властей в улучшении качества и эффективности системы правосудия Казахстана Лейла Жданова и заместитель директора Центра судебных экспертиз Роза Акбарова в свою очередь также отметили актуальность темы семинара в свете выполнения Казахстаном международных обязательств в борьбе с пытками.

В рамках семинара своим опытом поделились практикующие международные эксперты Русудан Бериашвили, Мариям Джишкариани, которые на протяжении ряда лет работали в проекте по имплементации Стамбульского протокола в Грузии, являются членами таких авторитетных организаций, как Международный центр судебно-медицинских экспертов и Всемирная психиатрическая ассоциация.

Среди национальных экспертов - независимый консультант по международному праву в области прав человека, участник национального превентивного механизма по Алматинской области Татьяна Чернобиль и автор методического пособия по вопросам судебной экспертизы в соответствии с нормами Стамбульского протокола Арман Аханбеков.

На протяжении трех дней тренеры ознакомили судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертов из ряда регионов Казахстана с методиками медицинского документирования фактов применения пыток.

На конкретных примерах рассмотрены особенности проведения осмотра лиц, подвергавшихся пыткам, методы пыток и описание повреждений, психологические доказательства пыток. По словам экспертов, существенной проблемой сегодня является выявление признаков пыток.

В ходе тренинга участники также получили возможность совершенствовать полученные навыки на практических занятиях.

По результатам встречи планируется выработка практических рекомендаций относительно обеспечения принципов Стамбульского протокола в судебно-экспертной деятельности.

Справочно: Стамбульский протокол по эффективному расследованию и документированию пыток, принципы и нормы которого обсуждены на семинаре, является общепринятым руководством, которым руководствуются большинство стран, ратифицировавших Конвенцию против пыток. Этот документ является результатом совместной работы более 75 экспертов из 15 стран, который был представлен Верховному Комиссару ООН по правам человека и был признан в качестве руководства, содержащего международные стандарты расследования и документирования фактов пыток.