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Самой старой беженке в мире разрешат остаться в Швеции

5 октября 2017, 14:29

Теперь женщина получит право на пребывание в Швеции в течение 13 месяцев, после чего этот срок может быть продлен.

Апелляционный суд в Гетеборге отклонил решение местных иммиграционных властей о депортации обратно на родину 106-летней беженки из Афганистана Бибихаль Узбеки, сообщают Vesti.ru.

Теперь женщина получит право на пребывание в Швеции в течение 13 месяцев, после чего этот срок может быть продлен.

Как сообщает сообщает Local, Суд принял во внимание возраст беженки, ее ухудшающееся здоровье, а также "сложную ситуацию", в которой она оказалась.

Решение о депортации Узбеки было ранее принято миграционной службой по причине того, что несмотря на военные действия в Афганистане, в ряде регионов страны ситуация остается относительно безопасной.

Женщина добралась до Швеции, где живут ее родственники, вместе с другими членами своей семьи через Иран, Турцию, Грецию, Хорватию и Германию. Часть пути семья прошла пешком. Во время перехода через горы родным пришлось по очереди нести старушку на спине.

Во время пребывания в лагере для беженцев в Хорватии Узбеки заметили журналисты, которые привлекли к ее истории внимание европейской общественности.

Фото: Marjan Vucetic/AP

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