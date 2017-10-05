Самой старой беженке в мире разрешат остаться в Швеции

Теперь женщина получит право на пребывание в Швеции в течение 13 месяцев, после чего этот срок может быть продлен.

Апелляционный суд в Гетеборге отклонил решение местных иммиграционных властей о депортации обратно на родину 106-летней беженки из Афганистана Бибихаль Узбеки , сообщают , сообщают Vesti.ru





Теперь женщина получит право на пребывание в Швеции в течение 13 месяцев, после чего этот срок может быть продлен.





Как сообщает сообщает Local, Суд принял во внимание возраст беженки, ее ухудшающееся здоровье, а также "сложную ситуацию", в которой она оказалась.





Решение о депортации Узбеки было ранее принято миграционной службой по причине того, что несмотря на военные действия в Афганистане, в ряде регионов страны ситуация остается относительно безопасной.





Женщина добралась до Швеции, где живут ее родственники, вместе с другими членами своей семьи через Иран, Турцию, Грецию, Хорватию и Германию. Часть пути семья прошла пешком. Во время перехода через горы родным пришлось по очереди нести старушку на спине.





Во время пребывания в лагере для беженцев в Хорватии Узбеки заметили журналисты, которые привлекли к ее истории внимание европейской общественности.



