Сенаторы ратифицировали ряд международных документов

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Сената Парламента, сообщает Zakon.kz.

В частности, сенаторы ратифицировали Соглашение о перемещении служебного и гражданского оружия между государствами-членами Евразийского экономического союза.

Документ регулирует отношения, связанные с перемещением и внутренним транзитом служебного и гражданского оружия, а также направлен на взаимодействие между компетентными органами государств - членов ЕАЭС по вопросам, связанным с государственным контролем за перемещением и внутренним транзитом.

Соглашением регламентирован перечень случаев перемещения и внутреннего транзита служебного и гражданского оружия, установлен обязательный разрешительный порядок на основании единого документа по форме, утвержденной Евразийской экономической комиссией (ЕЭК).

Ратификация Соглашения позволит облегчить перемещение данных видов оружия на территории стран-участниц ЕАЭС за счет сокращения сроков и упрощения режима выдачи разрешительных документов для ввоза и вывоза оружия.

Также ратифицирован двусторонний Договор между Казахстаном и Сербией о правовой помощи по уголовным делам. Документ подробно регламентирует организационно-правовой механизм реализации правовой помощи по уголовным делам между государствами. Отдельная норма посвящена вопросам иммунитета, установления банковских счетов и финансовой информации, возвращения предметов и документов, добровольной передачи информации, расходов, обмена информацией о судимостях, освобождения от легализации документов и материалов.

Палата также ратифицировала казахстанско-сербский Договор о выдаче, который регулирует правовые основы сотрудничества между компетентными органами двух стран по вопросам выдачи лиц, скрывающихся от уголовного преследования, а также уклоняющихся от отбытия наказания.

На заседании ратифицирован Договор о передаче осужденных лиц, подписанный Казахстаном и Сербией. Документ направлен на установление двустороннего сотрудничества в области передачи осужденных лиц с целью содействия их реабилитации и социальной реинтеграции, а также создание возможностей для осужденных лиц отбывать наказание в своей стране.