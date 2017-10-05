В США задержали предупредившего о вторжении инопланетян «путешественника во времени»
5 октября 2017, 14:36
Алкоголь в его организме был необходим для перемещения в прошлое.
В американском штате Вайоминг полицейские задержали мужчину, который заявил, что прибыл из 2048 года, чтобы предупредить людей о вторжении инопланетян, сообщает RT.
Эту историю мужчина рассказал сотрудникам полиции города Каспер, когда они задержали его из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.
По словам «путешественника во времени», инопланетяне должны прибыть на Землю уже в 2018 году, поэтому ему необходимо поговорить с «президентом города». Он также добавил, что алкоголь в его организме был необходим для перемещения в прошлое.
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