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В США задержали предупредившего о вторжении инопланетян «путешественника во времени»

5 октября 2017, 14:36

Алкоголь в его организме был необходим для перемещения в прошлое.

В американском штате Вайоминг полицейские задержали мужчину, который заявил, что прибыл из 2048 года, чтобы предупредить людей о вторжении инопланетян, сообщает RT.

Эту историю мужчина рассказал сотрудникам полиции города Каспер, когда они задержали его из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

По словам «путешественника во времени», инопланетяне должны прибыть на Землю уже в 2018 году, поэтому ему необходимо поговорить с «президентом города». Он также добавил, что алкоголь в его организме был необходим для перемещения в прошлое.



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