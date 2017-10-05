В США задержали предупредившего о вторжении инопланетян «путешественника во времени»

Алкоголь в его организме был необходим для перемещения в прошлое.

В американском штате Вайоминг полицейские задержали мужчину, который заявил, что прибыл из 2048 года, чтобы предупредить людей о вторжении инопланетян , сообщает , сообщает RT





Эту историю мужчина рассказал сотрудникам полиции города Каспер, когда они задержали его из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.





По словам «путешественника во времени», инопланетяне должны прибыть на Землю уже в 2018 году, поэтому ему необходимо поговорить с «президентом города». Он также добавил, что алкоголь в его организме был необходим для перемещения в прошлое.







