В Астане в квартирах депутатов отключат свет
5 октября 2017, 14:40
5 октября пройдет плановое отключение электроэнергии в некоторых районах Астаны.
В некоторых районах Астаны 5 октября произойдет плановое отключение электричества, в том числе и в доме, где живут депутаты парламента, сообщает Zakon.kz со ссылкой на медиацентр акимата.
«5 октября пройдет плановое отключение электроэнергии в некоторых районах Астаны. Планируйте свои дела заранее», – говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.
Среди адресов, указанных в публикации, также значится жилой комплекс «Нурсая», в котором находятся служебные квартиры многих депутатов Парламента РК.
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