Верховный суд провел международный круглый стол по вопросам исполнения приговора

Верховный Суд проводит мониторинг судебной практики по затронутому вопросу, анализируя распространенные ошибки и отступления от закона, обусловленные неправильным его применением.

Вопросы, связанные с исполнением приговора, обсуждали сегодня на международном круглом столе в Верховном Суде Казахстана. Эту тему председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Казахстана Абай Рахметулин назвал чрезвычайно важной , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Стадия исполнения приговора является завершающим логическим этапом уголовного процесса. Именно на этом этапе уголовного судопроизводства совершаются действия, которые обеспечивают начало и фактическую реализацию содержащихся в приговоре решений, оперативно решаются различные вопросы, возникающие при исполнении приговора», - пояснил Рахметулин.





В своей приветственной речи он отметил, что стадия исполнения приговора — это сложная по значению процессуальная деятельность, аккумулирующая в себя три составляющие: обращение приговора к исполнению, непосредственное исполнение приговоров и процессуальные действия судьи по разрешению вопросов, связанных с исполнением приговоров.





«Как вам известно, круг этих вопросов достаточно широк. Новая законодательная база значительно расширила их перечень, что в свою очередь повлекло существенный рост поступающих в суды материалов данной категории», - продолжил он.





По данным Рахметулина, уже в первый год действия новых законов количество таких материалов возросло на 28%. А за 9 месяцев текущего года в производстве судов находилось 55 566 материалов такого рода, причем весьма высок удельный вес материалов (7108) об условно-досрочном освобождении (УДО) осужденных и замене наказания более мягким. К слову, удовлетворено прошений об УДО - 4 565 или в среднем 64,2%





«Необходимо отметить, что с принятием трех взаимосвязанных новых уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного Кодексов в стадии исполнения приговоров порой возникают спорные, вызывающие сложности в своем решении вопросы, нередко связанные с неодинаковым их пониманием и трактовкой. А выработка правильного понимания и правоприменения при осуществлении правосудия – далеко не простое дело», - сказал судья.





Он напомнил, в ходе постоянно действующего мониторинга Верховным Судом осуществляется предметный обзор судебной практики по затронутому вопросу, анализируя распространенные ошибки и отступления от закона, обусловленные неправильным его применением.





Рахметулин также настаивал участников круглого стола делиться своими замечаниями и предложениями о работе судебной системы в данном направлении.





«Ни одно из высказанных предложений и замечаний не останется без внимания, все они будут глубоко прорабатываться для дальнейшего совершенствования как действующего законодательства, и так и правоприменительной практики, - сказал он и добавил. - Несколько лет назад у нас высказывались предложения о передаче от судов другим органам ряда вопросов, возникающих на стадии исполнения приговора. Исходя из выступлений юридической общественности, полагаю, что данный вопрос значения не утратил».



