Байбек: Алматы - город бизнеса и частного капитала

На сегодняшний день город Алматы обеспечивает пятую часть экономики страны, четверть государственного бюджета. Алматы входит в 600 ведущих городов мира, которые формируют 60% мирового ВВП участвуя в глобальной конкуренции. Об этом аким Алматы Бауыржан Байбек сказал в ходе проходящего в южной столице Международного инвестиционного форума «AlmatyInvest 2017», передает корреспондент портала Zakon.kz.

По его словам, за последние пять лет город вырос в два раза. Алматы имеет доступ к большим рынкам сбыта - это 180-миллионый рынок Евразийского экономического союза, более 60 миллионов человек в Центральной Азии. В полутора часах самолетом - граница с Китаем. Торговля, финансы и прочие услуги составляют 88%. Алматы формирует более 50% оптовой и почти 30% розничной торговли, выдает 2/3 кредитов всего Казахстана.

«Алматы - это город бизнеса и частного капитала. Доля государства в экономике на сегодня составляет менее 5%. 7 из 10 алматинцев заняты малым или средним бизнесом, доходы горожан превышают в 1,6 раз страновой уровень. Нами обеспечивается стабильный рост экономики. Так, в прошлом году рост составил 2,6%, а по официальным данным в первом квартале 4%. Только за последние 2 года частные инвестиции выросли на 25%, в том числе иностранные на 20%», - рассказал Байбек.

Аким в своей приветственной речи уточнил, почему выгодно инвестировать в Алматы.

«Алматы лидирует в национальном рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса. Городом на льготных условиях предоставляются земельные участки с готовой инфраструктурой для инновационных, экспортоориентированных и импортозамещающих производств. Для высокотехнологичных компаний действует специальная экономическая зона «Парк инновационных технологий». Бизнесу оказывается всемерная господдержка. Около тысячи проектов реализуется по городским программам льготного кредитования МСБ. В приоритетных отраслях предусмотрены натурные гранты, субсидии и преференции. Город не стоит на месте, активно ведется строительство и реализация знаковых инфраструктурных объектов. Большие возможности открывает государственно-частное партнерство. Перспективны для инвестирования - сфера городского транспорта и жилищно-коммунальное хозяйство. Мы активно работаем над формированием инновационного города. Совместно с корпорацией IDC разработана концепция Смарт-Алматы. Уже стартовал первый системный проект Open Almaty. На портале «Алматы Генплан» опубликована схема красных линий и мощностей инженерных сетей. Публикуется план акимата по ремонту дорог, тепловых сетей, дворовых площадок, общественного пространств. Бизнесу больше не надо ходить в акимат, чтобы прорабатывать проекты. Алматы очень выгодное место для инвестирования и вообще проживания. Здесь можно себя чувствовать в безопасности и комфортно», - сказал он.

Форум «AlmatyInvest 2017» ежегодно собирает на своей площадке авторитетных политиков, мировых и отечественных бизнес-лидеров, руководителей инвестиционных корпораций, финансовых институтов и международных организаций. В этом году в форуме участвует более 500 делегатов из 28 стран мира.

Главная задача форума - привлечение иностранных инвесторов, а также презентация как реализованных, так и перспективных проектов, требующих вложения инвестиций. По итогам предыдущего форума уже было реализовано 5 проектов на 7,7 млрд. тенге, создано 1230 рабочих мест.

Екатерина Ионова