Заседания по вопросам УДО с осужденными теперь проводят онлайн

Учреждения комитета уголовно-исправительной системы (КУИС) на 100% оснащены системами видеоконференцсвязи, что позволяет представителям правоохранительных органов, судебной системы и лица вовлеченным в орбиту уголовного судопроизводства экономить не только время, но и деньги. Об этом сегодня во время международного круглого стола в Верховном Суде РК рассказал председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Казахстана Абай Рахметулин, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Он напомнил, что первые шаги по оснащению исправительных учреждений системами видеоконференцсвязи (ВКС) были предприняты Верховным судом. Тогда высший судебных орган страны передал 32 системы, что явилось в свое время большим подспорьем для перехода их деятельности в электронный формат.





«В настоящее время КУИС на все 100% оснащен системами ВКС, что позволяет им сэкономить не только время, но и ощутимые финансовые средства. Исключение необходимости конвоирования осужденных в суд благотворно сказывается на соблюдении режима безопасности. За 9 месяцев 2017 года посредством ВКС с учреждениями КУИС местными судами рассмотрено 10 319 материалов», - привел статистику Рахметуллин.





Он также отметил работу новых правовых норм, заложенных в законе. Речь идет о назначении штрафа вместо лишения свободы.





«Суды стали активно назначать такой вид наказания как штраф. За прошедшее полугодие 2017 года удельный вес лиц, осужденных по всем уголовным статьям к штрафу, составил 12%. Взысканная по вступившим в силу приговорам сумма штрафа превысила более 609 млн тенге. Из них более 470 млн тенге назначены за коррупционные правонарушения», - заключил он.



