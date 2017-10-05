Федерация футбола РК: Летаем чартерами соседей, так как отечественных нет

«Эйр Астана» не имеет возможности предоставить нам самолёт для выполнения чартерных рейсов...», - сообщили в ФФК.

Федерация футбола Казахстана разъяснила, почему сборная Казахстана не летает на самолётах казахстанских авиалиний по европейским направлениям, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.

Перелет сборной Казахстана в Румынию на самолете узбекских авиалиний был растиражирован некоторыми информационными ресурсами в негативном свете. Федерация футбола Казахстана разъясняет, почему сборная не летает на самолётах казахстанских авиалиний по европейским направлениям.





Среди отечественных авиакомпаний только «Эйр Астана» имеет разрешение на полёты в Европу. Федерация несколько раз проводила переговоры с компанией «Эйр Астана» по вопросу организации чартерных перелётов сборной команды Казахстана, но, к сожалению, «Эйр Астана» не имеет возможности предоставить нам самолёт для выполнения чартерных рейсов, поэтому мы вынуждены обращаться к авиакомпаниям других стран.





Как правило, это авиакомпании стран-соседей: Узбекистана, России, Армении, Грузии.





Для рейсов направлением из Алматы в Бухарест с возвращением в Астану наилучшее соотношение цена-качество по данному маршруту оказалось у узбекских авиалиний.





Отметим, что сборная команда летает чартерными рейсами только в случае, когда невозможно организовать прямой перелёт на регулярных рейсах.





К примеру, на матч в Варшаве сборная летела на регулярных рейсах польской авиакомпании, которая по просьбе Федерации перенесла вылет из Варшавы на удобное для сборной время. На матч со сборной Черногории сборная летела на самолёте армянской авиакомпании.



