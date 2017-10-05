Качество воздуха столицы будут мониторить инновационные датчики

Начальник лаборатории РГП «Казгидромет» Дана Аманбаева рассказала на брифинге в правительстве РК о внедрении в Астане проекта инновационной станции экологического мониторинга, представленного на павильоне Финляндии на «Экспо-2017», передает корреспондент Zakon.kz.

«На Международной выставке «Астана ЭКСПО-2017», которая прошла недавно в городе Астана, в павильоне Финляндии был представлен автоматический датчик контроля качества атмосферного воздуха», - сказала она.

При этом спикер напомнила, что данный датчик в тестовом режиме апробируют в Астане уже с июля текущего года.

«С 1 июля текущего года наше предприятие тестирует данный автоматический датчик на одном из постов контроля качества атмосферного воздуха - это пост №5. К преимуществам данного датчика на данный момент мы может отнести его компактность. То, что этот датчик очень мобильный. Его можно установить в любой точке города. Он не требует выделения отдельного земельного участка», - сообщила начальник лаборатории.

По ее словам, также данный датчик является объектом низкого энергопотребления, так как он в основном «питается» от солнечной панели.

«Кроме того, комплект данного датчика для определения загрязняющих веществ в воздухе можно еще укомплектовать метеопараметрами, которые мы определяем в атмосферном воздухе. Также высока точность данного прибора, погрешность составляет от 1 до 3%, в зависимости от определяемого компонента», - указала Д. Аманбаева.

Вместе с тем, представитель Казгидромета отметила, что в настоящее время станция проходит этап адаптации под местные условия.

«Наряду с преимуществами данный датчик обладает недостатком - он заключается в отсутствии двух компонентов. То есть двух сенсоров на определения компонентов - это оксид азота и сероводород в атмосферном воздухе. Эти два компонента являются главными при составлении общей картины загрязненности атмосферного воздуха того или иного региона», - уточнила она, добавив, что до конца года текущего года компания «Vaisala» планирует завершить разработку данных сенсоров.

«Тестовые работы предприятием планируются провести до весны-лета 2018 года. За этот период будет проверяться адаптация датчика к погодным условиям Казахстана, и также для сопоставимости получаемых данных с данным, которые мы на сегодня получаем с наших автоматических газоанализаторов», - заключила спикер.

Ксения Давыдова