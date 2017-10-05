Сенаторы обсудили условия участия Казахстана в АБИИ

На расширенном заседании Комитета по финансам и бюджету депутаты Сената рассмотрели изменения в закон «О членстве Республики Казахстан в Международном Валютном Фонде, Международном Банке Реконструкции и Развития, Международной Финансовой Корпорации, Международной Ассоциации Развития, Многостороннем Агентстве Гарантии Инвестиций, Международном Центре по Урегулированию Инвестиционных Споров, Европейском Банке Реконструкции и Развития, Азиатском Банке Развития, Исламском Банке Развития», сообщает Zakon.kz.





Вносимые нормы регулируют правовые условия членства Казахстана в новой международной организации – Азиатском Банке Инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Наша страна является полноправным региональным членом Банка. Законом РК от 27 января 2016 года были ратифицированы статьи Соглашения о создании АБИИ, подписанные представителями 57 стран-учредителей 29 июня 2015 года в Пекине.





Вынесенный на обсуждение законопроект определяет государственные органы, уполномоченные на отношения с АБИИ. В частности, в качестве канала связи установлен соответствующий официальный орган, определяемый Правительством (министерство национальной экономики); для осуществления всех финансовых операций и сделок – министерство финансов; в качестве депозитария всех авуаров в национальной валюте и других активов АБИИ – Национальный банк.





Кроме того, документ регулирует финансовые взаимоотношения Республики Казахстан в лице министерства финансов и Национального банка, связанные с членством в АБИИ.





Основными целями АБИИ являются содействие устойчивому развитию и укреплению инфраструктурной взаимосвязанности экономик региона, стимулирование экономического и социального роста стран Азии путем осуществления инвестиций в инфраструктуру и другие производственные секторы экономики. Приоритетным направлением деятельности Банка должно стать финансирование проектов в таких сферах, как энергетика, транспорт, телекоммуникации.





Доля Казахстана (подписной капитал) в капитале АБИИ составила 729,3 млн долларов США (0,7930 %), количество голосов от общей доли 10 387 голосов (0,9612 %). Оплачиваемый капитал составляет 145,9 млн долларов, что потребует оплаты ежегодных членских взносов в размере 29,180 млн долларов в течение 5 лет (2016-2020 гг.).





Законопроект передан на рассмотрение палаты.



