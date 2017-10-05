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Президент посетил мемориальный комплекс «Коркыт Ата»

5 октября 2017, 14:57

Назарбаеву были продемонстрированы редкие экспонаты, посвященные жизни и деятельности мыслителя.

В ходе рабочей поездки в Кызылординскую область Президент Казахстана посетил архитектурный комплекс, посвященный мыслителю, сказителю, основоположнику казахской струнно-смычковой музыки Коркыт Ата, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Главе государства было доложено о результатах реконструкции мемориального комплекса, в ходе которой была установлена площадка для проведения торжественных мероприятий, выложена дополнительная пешеходная часть центральной аллеи и проведена работа по благоустройству монумента.

Также Нурсултан Назарбаев осмотрел новое административное здание комплекса и новую установленную скульптуру «Священный архар».

Кроме того, Глава государства посетил музей, где ему были продемонстрированы редкие экспонаты, посвященные жизни и деятельности Коркыт Ата.

Фото с сайта im4.asset.yvimg.kz

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