Казгидромет: В Астане высокий уровень загрязнения воздуха

Начальник управления экологического мониторинга РГП «Казгидромет» Зауреш Абдиева рассказала, что уровень загрязнения атмосферного воздуха в столице РК оценивается как высокий, передает корреспондент Zakon.kz.

«По результатам проведенных наблюдений в августе 2017 года, уровень загрязнения атмосферного воздуха Астаны оценивается как высокий», - сказал она.

По ее словам, такие данные были получены с экологических постов, которые расположены в районе Шапагат - это коммунальный рынок и района проспекта Туран.

В то же время З. Абдиева отметила, что все данные специалисты передают в комитет экологического регулирования и контроля Министерства энергетики РК, который в свою очередь занимается выявлением причин загрязнения.

«Мы не выявляем причины, для выявления причин мы всю информацию предоставляем комитету экологического регулирования», - уточнила З. Абдиева.

Также глава управления добавила, что в случае высокого и экстремально высокого загрязнения все телефонограммы высылаются в соответствующие государственные органы.

«Это комитет экологического регулирования и контроля МЭ РК и территориальные подразделения департаменты экологии по области», - заключила она.

Ксения Давыдова