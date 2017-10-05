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Оглашен приговор главному бухгалтеру завода «Шымкентпиво»

5 октября 2017, 15:02

Ранее она была одной из 9 подсудимых в деле по обвинению Тохтара Тулешова.

В ходе судебного разбирательства Светлана Лукиных заключила с прокурором гособвинения процессуальное соглашение о признании вины, и ее дело было выделено в отдельное производство. На судебном разбирательстве, проходящем в согласительном производстве, Светлана Лукиных, в отличие от предыдущих процессов, на скамье подсудимых предстала одна, передает BNews.kz.

Светлана Лукиных ранее была одной из 9 подсудимых в деле по обвинению Тохтара Тулешова, привлекаемого к суду по ряду экономических преступлений и взяткам.

Председательствующий судья Мырзалы Жорабаев провел опрос всех участников процесса.

Далее суд удалился в совещательную комнату.

Светлана Лукиных обвинялась в том, что, будучи главным бухгалтером пивзавода, злоупотребляла полномочиями и способствовала уклонению от уплаты налогов.

Еще в начале процесса ее адвокаты заявили, что Лукиных желает заключить процессуальное соглашение. 15 сентября суд вынес соответствующее постановление.

«Лукиных признана виновной по статьям 245 и 250 УК РК, по совокупности приговаривается к 4 годам лишения свободы. Приговор считать условным на весь срок», - огласили вердикт суда.

Аналогично процессуальные соглашения о признании вины заключили сотрудники пивзавода — Ольга Аллакулиева, Алексей Носков и работник налоговой службы Мадияр Мусаев. По Мусаеву уже вынесен приговор — 3 года ограничения свободы.

По остальным фигурантам дела Тулешова, в том числе, непосредственно по Тохтару Тулешову, судебное разбирательство продолжается в общем порядке.

Фото otyrar.kz

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