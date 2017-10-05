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В Сенате рассмотрели законопроект «О ратификации Договора о торговле оружием»

5 октября 2017, 15:05

Договор, совершенный в Нью-Йорке 2 апреля 2013 года, применяется ко всем видам обычных вооружений.

На расширенном заседании Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента рассмотрен проект закона «О ратификации Договора о торговле оружием», сообщает Zakon.kz.
Договор, совершенный в Нью-Йорке 2 апреля 2013 года, применяется ко всем видам обычных вооружений в рамках следующих категорий: боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты, боевые вертолеты, военные корабли, ракеты и ракетные пусковые установки, стрелковое оружие и легкие вооружения.

Для осуществления положений Договора каждое государство-участник создает и использует национальную систему контроля, включая национальный контрольный список, а также назначает национальный контактный центр для обмена информацией по вопросам, касающимся данного Договора.

Государства-участники Договора ведут национальный учет выдачи разрешений на осуществление экспорта или фактических операций по экспорту обычных вооружений и ежегодно представляют доклад за предыдущий год, содержащий информацию о разрешенном или фактическом экспорте и импорте обычных вооружений.

Также оговариваются случаи запретов на передачу обычных вооружений, боеприпасов и средств поражений, частей и компонентов.

Ратификация документа будет способствовать укреплению международной безопасности путем установления и усиления контроля за международной торговлей обычными вооружениями, а также пресечению их незаконного перенаправления и нелегального оборота.

Документ передан на рассмотрение палаты.


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