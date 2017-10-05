На что готовы женщины ради красоты

Латексные корсеты для красивой талии и сногсшибательные пламперы для увеличения губ – в Интернете то и дело предлагают причудливые приспособления, которые, согласно рекламным обещаниям, сделают из вас само совершенство

Все эти безумные товары для красоты сподвигли латвийскую фотохудожницу Эвию Лайвину на серию фотографий под общим названием «Воительницы красоты». Глядя на эти фотографии понимаешь, на что готовы женщины, чтобы соответствовать тому, что общество принимает за «красоту».





«Чтобы быть успешной, вы должны быть безупречной и выглядеть безупречно — это правила нашего общества, которым мы все следуем, даже не понимая, насколько нелепы эти правила», — пишет Лайвина о серии своих фото на своем веб-сайте.





У вас есть возможность убедиться в этом самим, взглянув на упомянутые фотографии:



