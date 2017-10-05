На что готовы женщины ради красоты
5 октября 2017, 15:07
«Чтобы быть успешной, вы должны быть безупречной и выглядеть безупречно — это правила нашего общества, которым мы все следуем, даже не понимая, насколько нелепы эти правила».
Латексные корсеты для красивой талии и сногсшибательные пламперы для увеличения губ – в Интернете то и дело предлагают причудливые приспособления, которые, согласно рекламным обещаниям, сделают из вас само совершенство, сообщает fresher.ru.
Все эти безумные товары для красоты сподвигли латвийскую фотохудожницу Эвию Лайвину на серию фотографий под общим названием «Воительницы красоты». Глядя на эти фотографии понимаешь, на что готовы женщины, чтобы соответствовать тому, что общество принимает за «красоту».
«Чтобы быть успешной, вы должны быть безупречной и выглядеть безупречно — это правила нашего общества, которым мы все следуем, даже не понимая, насколько нелепы эти правила», — пишет Лайвина о серии своих фото на своем веб-сайте.
У вас есть возможность убедиться в этом самим, взглянув на упомянутые фотографии:
Эта красная штуковина напоминает маску, которую носил кинозлодей Ганнибал Лектер
На самом деле это маска против морщин.
Это изделие не даст вам чувствовать себя комфортно
Еще одна маска против морщин.
Этот зажим предназначен для изменения формы носа
А не остаются ли синяки после его применения?
Эта растягивающаяся маска предположительно избавляет от двойного подбородка
Очень похоже на медицинскую повязку.
А это похоже на маску лыжника, только какую-то странную
Очередная маска, избавляющая от морщин.
Это устройство разработано для «похудения лица»
Утверждают, что оно обеспечит вам подтяжку лица.
В этой маске можно смело сниматься в фильме ужасов
Она создана для того, чтобы предотвратить появление морщин.
Еще один зажим для изменения формы носа
Выглядит ужасно неудобным.
Это не очки, это тренажер для век
Продукт разработан, чтобы обеспечить вас двойными веками.
Этот тренажер сделает вашу улыбку еще «прелестнее»
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