В алматинском аэропорту построят еще один терминал

В аэропорту Алматы к первому декабря этого года завершится реконструкция взлетной полосы категории 3Б, будет построен современный VIP-терминал, расширен зал международных вылетов транзитной зоны. Об этом аким Алматы Бауыржан Байбек сказал в ходе проходящего в южной столице Международного инвестиционного форума «AlmatyInvest 2017», передает корреспондент портала Zakon.kz.

По его словам, участие международных компаний улучшит кейтеринговое обслуживание.

«Мы рады, что руководством аэропорта принято решение о строительстве второго терминала. Благодаря этому мы обеспечим высокий уровень комфорта сразу по прилёту в город. Это повысит привлекательность Алматы. У нашего аэропорта есть большой потенциал», - отметил Байбек.

Екатерина Ионова