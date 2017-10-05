 
Новости за сегодня

В алматинском аэропорту построят еще один терминал

 

В аэропорту Алматы к первому декабря этого года завершится реконструкция взлетной полосы категории 3Б, будет построен современный VIP-терминал, расширен зал международных вылетов транзитной зоны. Об этом аким Алматы Бауыржан Байбек сказал в ходе проходящего в южной столице Международного инвестиционного форума «AlmatyInvest 2017», передает корреспондент портала Zakon.kz.

По его словам, участие международных компаний улучшит кейтеринговое обслуживание.

«Мы рады, что руководством аэропорта принято решение о строительстве второго терминала. Благодаря этому мы обеспечим высокий уровень комфорта сразу по прилёту в город. Это повысит привлекательность Алматы. У нашего аэропорта есть большой потенциал», - отметил Байбек.

 

Екатерина Ионова

 

5 октября 2017, 15:24
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код