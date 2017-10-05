42-летняя узбекская гимнастка вышла в финал чемпионата мира

Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина, вышла в финал чемпионата мира в опорном прыжке, сообщает Zakon.kz





42-летняя узбекская спортсменка прошла в финальную часть соревнований с восьмого места, набрав 14,349 балла в квалификации.





«Прыжки были не самые сложные, при этом я все равно немного волновалась сегодня. Три недели назад у меня случился надрыв икроножной мышцы, я не могла после этой травмы несколько дней тренироваться», - приводит слова Чусовитиной «Р-Спорт».





Трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы, выступавшая ранее за сборные СССР и Германии Оксана Чусовитина, входит в Книгу рекордов Гиннесса, как единственная в истории гимнастики спортсменка, принимавшая участие в семи Олимпиадах.





«Сама не знаю, как мне это удается. Наверное, я просто очень сильно люблю спорт. Да, кто-то называет меня бабушкой, но на соревнованиях мы все равны. Не важно, сколько тебе лет — 17 или 40, поэтому я стараюсь об этом не думать», - приводит слова гимнастки Комсомольская правда.



