В Казахстане количество проверок бизнеса к 2018 году сократят на 30%

Законопроект был разработан по следующим основным направлениям:

реформирование государственной контрольно-надзорной деятельности;

реформирование разрешений, выдаваемых монополистами и субъектами квази госсектора;

развитие института саморегулирования;

выявление и исключение норм, препятствующих конкуренции;

фронтальное снижение издержек бизнеса;

совершенствование механизмов выявления и пресечения ценовых и тарифных сговоров;

развитие мер поддержки бизнеса;

улучшение позиции Казахстана в рейтинге «Doing Business».

Одним из основных новшеств законопроекта является внедрение профилактического контроля. Такая реформа должна кардинально изменить ментальность и поведение проверяющих органов на политику «профилактики и предупреждения» правонарушения, без возбуждения административного производства, вместо действующей политики «выявления и наказания».

В этой связи предлагается законодательно исключить ряд сфер из государственного контроля и надзора в связи с их дублированием, исключить дублирующие и не связанные с рисками угрозы безопасности государству и потребителю, а также сократить требования по проверке субъектов предпринимательства.



