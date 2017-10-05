Жалобы на нарушения ПДД в адмполиции принимают по-новому

На странице КАП МВД РК в Facebook возникли проблемы с получением фото и видео от очевидцев нарушений.

Комитет административной полиции МВД РК известил пользователей о возникшей с некоторых пор проблеме по принятию фотографий и видео нарушений ПДД, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на страницу ведомства в соцсети.





С некоторых пор messenger facebook именно Страниц на компьютере не позволяет открыть и скачать фото- и видеофайлы как на личных аккаунтах. На Странице фото можно только сохранить как объект, при этом очень сильно снижается качество фотографий, на многих из них невозможно четко идентифицировать госномерной знак автомобиля, а, следовательно, и привлечь нарушителя к административной ответственности, - сообщили в ведомстве.





О проблеме сообщали уже несколько раз в службу поддержки Фейсбука, но пока она остается нерешенной.





Следует отметить, что такая проблема возникает, когда работаешь с messenger facebook только с компьютера.





Пользоваться смартфоном в этих целях в госучреждениях запрещено.





В связи с этим комитет предложил загружать фото на доступные файлообменники и отправлять данные ссылками.





Ранее мы сообщали уже, что такая же ситуация сложилась и с видеофайлами, которые невозможно скачать и отправить в органы внутренних дел по территориальности и предлагали нашим подписчикам загружать видео на видеохостинги и направлять нам ссылки, - сообщили в адмполиции.





Также в ведомстве напомнили, что в работу принимаются фото и видео, на которых автоматически выставлены дата и время нарушений, так как в соответствии с КоАП срок давности по административным правонарушениям составляет 2 месяца.