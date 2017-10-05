Президент Таджикистана отмечает свой юбилей скромно, на работе

Сегодня ему исполнилось 65 лет.

5 октября президент Таджикистана Эмомали Рахмон отмечает свой день рождения. Сегодня ему исполнилось 65 л ет , сообщает , сообщает news.tj





"Президент отмечает свой юбилей скромно, находится на работе", - сообщил источник в правительстве Таджикистана.





По его словам, ожидается, что Эмомали Рахмона с днем рождения поздравят главы ряда дружественных государств.





Эмомали Рахмон родился 5 октября 1952 года в Дангаринском районе Республики Таджикистан в семье дехканина.





Трудовую деятельность начал в 1969 году после окончания профессионально-технического училища №40 города Калининабад (ныне – Сарбанд), в качестве мастера-электрика Курган-тюбинского маслозавода.





В 1971-1974 годах проходил военную службу на Тихоокеанском флоте. После демобилизации поступил на работу в совхоз имени Ленина Дангаринского района.





В 1982 году закончил экономический факультет Таджикского национального университета.





В 1976-1987 годах занимал должности секретаря правления и председателя профсоюзного комитета совхоза имени Ленина Дангаринского района. Затем работал в партийных органах.





С 1987 по 1992 год являлся директором совхоза имени Ленина Дангаринского района.



