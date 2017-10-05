Румынский журналист считает, что Казахстан находится в УЕФА благодаря коррупции

Свое превью отборочного поединка чемпионата Мира-2018 Румыния — Казахстан, который состоится сегодня ночью в Плоешти, журналист румынского ProSport Рэзван Тома назвал «Отвратный матч». И объяснил, почему, сообщает Sports.kz





«Даже если вы этого не хотите, когда видите Казахстан в Европе, то автоматически думаете о двух пересекающихся прямых: УЕФА и коррупции. Азиатская страна, имеющая только небольшой кусочек земли за Уралом, была превращена в европейскую, в Ньоне силой заставили изменить географию за деньги и дополнительные голоса...





... Вот почему я не могу слишком сочувствовать этому члену УЕФА, особенно когда вижу в какой футбол „играет“ его сборная. Однако хорошая команда должна бить ее при любых обстоятельствах. Правда, Польша тоже оступилась в Казахстане, но я убежден, что это была простая случайность, и если они сыграют еще 10 раз, то каждый раз Левандовски и компания победят...»





Матч Румыния — Казахстан пройдет в ночь с четверга на пятницу в 00:45.



