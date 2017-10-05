Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 345,15, EURKZT_TOD = 406,55, RUBKZT_TOD = 5,9996, USDKZT_0_001 = +9,3762 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. Торги инструментами USDKZT_SPT, EURUSD_SPT, CNYKZT_TОМ, USDKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными днями 09 октября 2017 года в США (День Колумба) и с 01 по 08 октября 2017 года в Китайской Народной Республике (Праздник середины осени).

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 345,15 тенге за доллар США при объеме торгов 101 100 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 406,55 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0 и T+1 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,9996 тенге за рубль при объеме торгов 70 000 тыс. рублей;

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

- по китайскому юаню с расчетами Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 345,00 тенге за доллар (+1,39 тенге), суммарный объем торгов - 221 950 тыс. USD (+82 050 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +9,3762 % годовых при объеме торгов 310 600 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 29 банков.