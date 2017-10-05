Доклад Министра национальной экономики РК Сулейменова Т.М.

на заседании Правительства РК об уровне инфляции за 9 месяцев 2017 года и мерах по ее сдерживанию

(г. Астана, 3 октября 2017 года)

Разрешите доложить о динамике инфляции за 9 месяцев, возможных рисках и профилактических мерах по сдерживанию инфляции в запланированном коридоре 6-8% до конца года.

ПЕРВОЕ. Динамика инфляции

С начала текущего года наблюдается замедление инфляционных процессов и в сентябре т.г. инфляция составила всего 0,3%, с начала года - 4,2%.

Основными факторами замедления являются стабилизация ситуации на валютном рынке, умеренные инфляционные ожидания рынка, а также рост выпуска продукции по основным видам продовольственных товаров. Так, цены на продовольственные товары последние 3 месяца подряд снижаются.

При этом, рост цен на непродовольственные товары в августе и сентябре ускорились. Цены и тарифы на платные услуги растут умеренными темпами.

Тем самым, с начала года цены на продовольственные товары выросли на 3,1%, непродовольственные товары - на 5,5% и платные услуги - на 4,3%.

Несмотря на сезонное снижение цен на продовольственные товары, с начала текущего года двузначный рост цен отмечается на лук репчатый, морковь, свеклу, мясо баранины и говядины.

В то же время двузначное снижение цен зафиксировано на яйца, гречневую крупу, капусту белокочанную, сахар и масло подсолнечное. Данные продукты в структуре продтоваров занимают 9,1%.

По непродовольственным товарам наибольший рост цен отмечается на дизельное топливо, бензин, газ сжиженный, ткани, канцтовары, обувь, твердое топливо.

Среди платных услуг выше установленного коридора инфляции выросли тарифы на газ транспортируемый по распределительным сетям, канализацию и сбор мусора.

В региональном разрезе с начала года в большинстве регионах инфляция находится на относительно низком уровне.

Вместе с тем, в 5 регионах инфляция сложилась выше среднереспубликанского уровня. Это - Атырауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Южно-Казахстанская области и город Астана.

ВТОРОЕ. Возможные риски до конца года

Несмотря на относительную стабилизацию инфляции с марта по сентябрь, где месячная инфляция составила ниже 0,5%, возможно усиление инфляционных процессов до конца текущего года на фоне следующих потенциальных рисков.

1) С учетом сезонных факторов и на фоне предпраздничных дней, традиционно в 4 квартале происходит рост цен на плодоовощную и сельскохозяйственную продукцию.

2) На фоне проведения запланированного ремонта на Павлодарском НПЗ (с 20 сентября до 25 октября) возможен необоснованный рост цен на бензин, что спровоцирует повышение цен и тарифов на остальные потребительские товары и услуги.

3) В период отопительного сезона в некоторых регионах отмечается резкий рост цен на твердое топливо, например, за сентябрь в г. Астана - на 19,0%, в Алматинской- на 16,4% и Акмолинской области - на 10,6%. Вместе с тем, в других регионах на данный товар цена остается относительно стабильной.

ТРЕТЬЕ. Профилактические меры по сдерживанию инфляции в запланированном коридоре 6-8% до конца года

Для нивелирования данных рисков следует принять профилактические меры по недопущению необоснованного роста цен и тарифов на социально значимые продовольственные товары и услуги.

1) Акимам регионов совместно с МСХ обеспечить достаточный запас основных продовольственных товаров в Региональных стабилизационных фондах. Также проводить ежедневный мониторинг цен и эффективно использовать ресурсы стабфондов для недопущения дефицита и насыщения рынка необходимыми социально-значимыми продтоварами.

2) Министерству энергетики совместно с акимами регионов не допустить необоснованного роста цен на горюче-смазочные материалы в период отопительного сезона.

С учетом вышеназванных профилактических мер, мы ожидаем уровень инфляции в диапазоне 6,9-7,5% по итогам 2017 года.