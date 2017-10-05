Верховный суд провел международный круглый стол по вопросам исполнения приговора

Вопросы, связанные с исполнением приговора, обсуждали сегодня на международном круглом столе в Верховном Суде Казахстана. Эту тему председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Казахстана Абай Рахметулин назвал чрезвычайно важной, передает корреспондент Zakon.kz.

«Стадия исполнения приговора является завершающим логическим этапом уголовного процесса. Именно на этом этапе уголовного судопроизводства совершаются действия, которые обеспечивают начало и фактическую реализацию содержащихся в приговоре решений, оперативно решаются различные вопросы, возникающие при исполнении приговора», - пояснил Рахметулин.

В своей приветственной речи он отметил, что стадия исполнения приговора — это сложная по значению процессуальная деятельность, аккумулирующая в себя три составляющие: обращение приговора к исполнению, непосредственное исполнение приговоров и процессуальные действия судьи по разрешению вопросов, связанных с исполнением приговоров.

«Как вам известно, круг этих вопросов достаточно широк. Новая законодательная база значительно расширила их перечень, что в свою очередь повлекло существенный рост поступающих в суды материалов данной категории», - продолжил он.

По данным Рахметулина, уже в первый год действия новых законов количество таких материалов возросло на 28%. А за 9 месяцев текущего года в производстве судов находилось 55 566 материалов такого рода, причем весьма высок удельный вес материалов (7108) об условно-досрочном освобождении (УДО) осужденных и замене наказания более мягким. К слову, удовлетворено прошений об УДО - 4 565 или в среднем 64,2%

«Необходимо отметить, что с принятием трех взаимосвязанных новых уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного Кодексов в стадии исполнения приговоров порой возникают спорные, вызывающие сложности в своем решении вопросы, нередко связанные с неодинаковым их пониманием и трактовкой. А выработка правильного понимания и правоприменения при осуществлении правосудия - далеко не простое дело», - сказал судья.

Он напомнил, в ходе постоянно действующего мониторинга Верховным Судом осуществляется предметный обзор судебной практики по затронутому вопросу, анализируя распространенные ошибки и отступления от закона, обусловленные неправильным его применением.

Рахметулин также настаивал участников круглого стола делиться своими замечаниями и предложениями о работе судебной системы в данном направлении.

«Ни одно из высказанных предложений и замечаний не останется без внимания, все они будут глубоко прорабатываться для дальнейшего совершенствования как действующего законодательства, и так и правоприменительной практики, - сказал он и добавил. - Несколько лет назад у нас высказывались предложения о передаче от судов другим органам ряда вопросов, возникающих на стадии исполнения приговора. Исходя из выступлений юридической общественности, полагаю, что данный вопрос значения не утратил».

Татьяна Ковалева