Доклад Министра национальной экономики РК Сулейменова Т.М.

по проекту Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК

по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности» на заседании Правительства РК

(г. Астана, 3 октября 2017 года)





Уважаемый Бакытжан Абдирович!

Во исполнение поручений Главы государства по кардинальному улучшению и расширению бизнес-среды, данных в Послании народу Казахстана от 31 января 2017 года, Министерством разработан проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности», согласованный со всеми государственными органами и НПП «Атамекен».

С учетом проводимой политики по дерегулированию и снижению издержек бизнеса, устранению административных барьеров и стимулированию развития предпринимательства Законопроект разработан по следующим направлениям:

· реформирование государственной контрольно-надзорной деятельности;

· введение регулирования информационных инструментов;

· реформирование разрешений, выдаваемых монополистами и субъектами квазигосударственного сектора;

· развитие института саморегулирования;

· расширение действия анализа регуляторного воздействия;

· выявление и исключение норм, препятствующих конкуренции;

· фронтальное снижение издержек бизнеса;

· совершенствование механизмов выявления и пресечения ценовых и тарифных сговоров;

· развитие мер поддержки бизнеса;

· улучшение позиции Казахстана в рейтинге «Doing Business».

Всего законопроектом вносятся порядка 1000 поправок в 13 кодексов и 103 закона.

В целях проведения масштабной ревизии контрольно-надзорной деятельности госорганов по Вашему распоряжению была создана рабочая группа под председательством Мамина Аскара Узакбаевича. Результаты работы которой показали, что несмотря на проводимые государством реформы, все еще ощутимая контрольная нагрузка на бизнес остается.

В этой связи, одним из основных новшеств законопроекта является внедрение профилактического контроля. Такая реформа должна кардинально изменить ментальность и поведение проверяющих на политику «профилактики и предупреждения» правонарушения вместо действующей политики «выявления и наказания».

Принципами взаимодействия субъектов предпринимательства и государства должны стать эффективность государственного регулирования предпринимательства и приоритет предупреждения правонарушения.

Поэтому отличием от действующей системы проверок результатам будет являться профилактика и предупреждение правонарушений без возбуждения административного производства.

По итогам работы предлагается законодательно:

1) исключить 27 сферы контроля из 114 и 3 сферы надзора из 18 в связи с дублированием и отсутствием эффективности;

Справочно: Например, исключаются сферы контроля: МИР - за соблюдением выполнения условий контрактов в области недропользования, в области обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам; МЮ - в области последующего опубликования официальных текстов нормативных правовых актов; МКС - за соблюдением стандартов, правил и норм по эксплуатации технического обслуживания спортивных объектов, законодательства РК в области физической культуры и спорта; МЗ - за организацией и проведением профилактических прививок населению против инфекционных заболеваний.

Исключаются сферы надзора: МСХ - в области охраны, воспроизводства и использования животного мира (пп.15 ст. 139 ПК), в области охраны, защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения (пп.16 ст. 139 ПК), в области особо охраняемых природных территорий (пп.17 ст. 139 ПК).

2) исключить дублирующие и несвязанные с рисками угрозы безопасности государству и потребителю 137 из 540 контрольных и надзорных функций госорганов с пересмотром и оптимизацией их штатной численности. Предложено оптимизировать 1 137 единиц проверяющих-государственных служащих;

Справочно: Исключаются контроль за выполнением условий договора физическими и юридическими лицами на ведение охотничьего и рыбного хозяйства- МСХ РК; контроль за проведением профилактических прививок населению, контроль за проведением оценки безопасности и качества лекарственных средств и изделий медицинского назначения, зарегистрированных в Республике Казахстан - МЗ РК; контроль за полнотой и достоверностью ведения работодателем внутреннего контроля по безопасности и охране труда, а также по изъятию для анализа образцов специальной одежды, используемых или обрабатываемых материалов и веществ, с уведомлением об этом работодателя (его представителя) и составлением соответствующего акта - МТСЗН; контроль за проведением антидопинговых мероприятий в спорте, а также по соблюдению лицензиатом условий выданной лицензии по осуществлению археологических и (или) научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры - МКС.

3) сократить 17 654 требования по проверке субъектов предпринимательства из 30 497 или порядка 50% всех требований по проверкам. При этом только в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения сокращены порядка 85% требований, в сфере пожарной безопасности 72%;

4) перевести 5 сфер из 25 на общий порядок организации и проведения проверок;

Справочно: 1) за соблюдением требований по эксплуатации и техническому состоянию энергетического оборудования электрических станций единой электроэнергетической системы РК, электрических сетей свыше 0,4 киловольта, магистральных тепловых сетей и котельных с установленной мощностью более 100 Гкал/час; 2) за соблюдением ЦГО, МИО и маслихатами требований по государственной регистрации НПА, а также официальному опубликованию НПА; 3) за посещением уполномоченным госорганом по делам архитектуры, градостроительства и строительства объекта с целью установления соответствующего выполнения МИО функций, возложенных на них законодательством РК; 4) за деятельностью лиц, осуществляющих технический надзор; 5) за соблюдением правил парковки в местах, оборудованных специальными сертифицированными устройствами, предназначенными для взимания оплаты за парковку и учета времени парковки транспортных средств.

5) исключить статьи и компетенции уполномоченных органов на возбуждение административных дел по 41 статье Кодекса об административных правонарушениях.

Справочно: Например, неисполнение обязанности по недопущению прямых потерь энергетических ресурсов, воды при осуществлении их производства и передачи (ст. 290 КоАП); приемка в эксплуатацию новых объектов, потребляющих энергетические ресурсы, которые не оснащены соответствующими приборами учета энергетических ресурсов и автоматизированными системами регулирования теплопотребления (ст. 290 КоАП); нарушение санитарно-эпидемиологических и экологических требований по охране окружающей среды (ст. 324 КоАП).

В результате реализации всех этих мер будет сокращено общее количество проверок к 2018 году на 30%, что составит не более 70 тысячи (в 2016 году зарегистрировано 101 тыс. проверок), а к 2020 году - еще на 10%.

Отдельно хочу отметить, что в соответствии с рекомнедациями международных экспертов в рамках работы по рейтингу «Doing Business» профилактический контроль и надзор с посещением объекта строительства будет осуществляться с применением системы оценки рисков.

Реализация данных поправок позволит исключить издержки предпринимателей, связанные с необоснованным посещением объектов строительства, бессистемным отбором субъектов проверок, отсутствием профилактических и предупредительных мер.

Одной из самых значимых нагрузок на бизнес является большое количество информационных инструментов, которые сегодня вводятся государственными органами и организациями бессистемно и бесконтрольно.

По результатам инвентаризации выявлено более 1600 информационных требований к бизнесу, многие из них дублируются между собой, с контрольными функциями либо с формами государственной статистической отчетности.

В целях реформирования информационных инструментов в Предпринимательский кодекс и отраслевые законы предусмотрены поправки, направленные на:

- установление, что информационные инструменты будут вводиться только по основаниям и в случаях, прямо предусмотренных законами;

- упорядочение введения новых информационных инструментов путем наделения Правительства компетенцией на утверждение их исчерпывающего перечня;

- пересмотр критериев определения информационных инструментов и их виды;

- оптимизацию в целом информационных инструментов.

С применением метода Гильотины планируется снизить количество таких информационных инструментов на 30% и закрепить их исчерпывающий перечень.

Справочно: Дублирование информационных требований:

- природопользователь обязан представлять в установленном порядке отчеты по результатам производственного экологического контроля в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды при проведении производственного экологического контроля на ежеквартальной и ежегодной основе;

- требование по представлению индивидуальной медицинской карты учащихся (воспитанников), предусмотренное в «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам дошкольного воспитания и обучения детей», дублируются с «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»;

- в области регулирования хлопковой деятельности местные органы наделены полномочиями проводить лицензионный контроль в виде ежегодной плановой проверки за хлопкоперерабатывающими организациями, в том числе на предмет соответствия квалификационным требованиям и готовности к приемке хлопка-сырца нового урожая. Вместе с этим, хлопкоперерабатывающие организации в целях мониторинга их готовности к приемке нового урожая обязаны ежегодно представлять отчет о готовности зданий, сооружений и оборудования хлопкоперерабатывающей организации.

Закономерно возникает вопрос о целесообразности представления данного отчета, если местные органы ежегодно выезжают к ним на проверки.

- при анализе информационных требований Министерства здравоохранения совместно с регулятором выявлено:

неактуальность - ЭГ совместно с регулирующими органами признаны неактуальными некоторые информационные инструменты, к примеру, представление журнала учета санитарно-просветительной работы, журнала проведения генеральных уборок, радиационно-гигиенического паспорта территории, журнала кварцевания кабинета.

Представление отдельно многих форм Медицинской учетной документации, используемые в стационарах и амбулаторно-поликлинических организациях, признаны нецелесообразно, так как уже предоставляются вкладным листом в рамках общей отчетности.

приложение 2 формы 028/у «Медицинская учетная документация, используемая в стационарах и амбулаторно-поликлинических организациях» дублирует форму 003/у;

приложение 2 формы 065-2/у «Медицинская учетная документация, используемая в стационарах и амбулаторно-поликлинических организациях» дублирует форму 065/у;

требование по направлению медицинской организацией экспертного извещения при подозрении на Конго-крымскую геморрагическую лихорадку или выявлении больного установлено в нескольких СанПинах и т.д.

Углубленно проводится работа по дальнейшей оптимизации и облегчению разрешительной системы.

В прошлом году проведена реформа по 50%-му сокращению разрешительных документов, в результате чего количество разрешительных документов с 708 доведено до 316.

В продолжение нами проведена ревизия разрешительной системы и выявлено 69 разрешений, выдаваемых предприятиями естественной монополии и квазигосударственного сектора, которые не урегулированы действующим законодательством в полной мере. Все это порождает определенные сложности для предпринимателей и влечет операционные затраты.

В этой связи, предлагаются изменения и дополнения в Закон «О разрешениях и уведомлениях», в части:

- определения понятий «разрешения, выдаваемые предприятиями естественной монополии и квазигосударственного сектора» и «действия, государственных органов, имеющих отдельные признаки разрешений»;

- регламентации процедуры введения и последующей выдачи вышеуказанных разрешительных документов;

- закрепление Перечня разрешений (разрешительных процедур), выдаваемых предприятиями естественной монополии и квазигосударственного сектора, в виде отдельного приложения к Закону;

- закрепления компетенций регулирующих органов на разработку и утверждение порядка выдачи таких разрешений.

Справочно: АО «Казавтожол» выдает разрешение на размещение наружной (визуальной) рекламы вдоль автомобильных дорог международного и республиканского значения, энергоснабжающие организации выдают технические условия для подключения к электросетям, оператор магистральной железнодорожной сети согласовывает планы перевозок грузов, что является разрешительной процедурой.

РГП на ПХВ «Национальный рефератный центр по ветеринарии РК» выдает разрешение проведение регистрационных испытаний ветеринарных препаратов, кормовых добавок.

ТОО «Павлодар-Водоканал» выдает разрешение на подключение объектов к системам водоснабжения.

В целях дальнейшего развития института саморегулирования, внедренного в прошлом году, предлагаются поправки по дополнительным мерам стимулирования.

На сегодня добровольное саморегулирование практикуется в сферах букмекерской деятельности, экологического аудита, налоговой консультации, пожарной безопасности.

Введение обязательного саморегулирования в сферах оценочной деятельности и деятельности экологического аудита уже совместно с регулирующими органами проработаны и поправки включены в соответствующие законопроекты на текущий год. Дополнительно прорабатывается данный вопрос в 6 потенциальных сферах (в оценочной, нотариальной, адвокатской, аудиторской деятельностях, в деятельностях экологического аудита и вневедомственной комплексной экспертизы проектов строительства).

В целях развития добровольного саморегулирования активно ведется работа по разработке стимулирующих мер, а именно:

1) при введении обязательного саморегулирования учитывать положительный опыт регулирования действующих в данной сфере добровольных СРО;

2) ограничение государственного контроля в отношении субъекта предпринимательства, являющегося членом добровольной СРО;

3) расширение перечня организационно-правовых форм некоммерческих объединений, имеющих право на получение статуса СРО (вводится форма общественного объединения для профессиональных добровольных СРО);

4) расширение перечня критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, путем дополнения критерием по наличию у потенциального поставщика статуса члена добровольной СРО;

5) определение возможности финансирования государством разработки стандартов саморегулируемых организаций;

6) закрепление административной ответственности обязательной СРО за нарушение требований законодательства о саморегулировании.

Справочно: Адм.ответственность за нарушение саморегулируемой организацией, требований, установленных законодательством о саморегулировании, совершенные в виде:

1) нарушения условий и порядка приема в члены (участники) и прекращения членства (участия) в саморегулируемой организации, установленных законами Республики Казахстан;

2) смешивания средств компенсационного фонда с иными средствами, принадлежащими саморегулируемой организации.

Для качественной оценки издержек и выгод от вводимого государством регулирования предусматриваются меры по расширению действия института АРВ, а именно:

- распространение процедуры АРВ на все решения местного уровня, а также ведомств центрального государственного органа (сегодня охвачены только решения маслихатов);

- усиление оценки действующих способов воздействия на поведение бизнеса, посредством признания неэффективным регуляторного инструмента в порядке его пересмотра;

- регламентация изъятий определённых сфер из предмета АРВ (исключаются из порядка проведения АРВ введение чрезвычайных ситуаций и регулирование оборота наркотических средств, психотропных веществ, гражданского и служебного оружия - МВД; введение или ужесточения госорганами юридической ответственности - МЮ; регулирование НацБанка; введение карантинных мер - МСХ и МИО; по вопросам государственных секретов - КНБ).

Самое важное, законопроект содержит блок поправок (более 80 поправок по 50 мерам), направленных на фронтальное снижение издержек бизнеса.

Для выработки данных предложений проведена большая экспертно-аналитическая работа с привлечением представителей бизнеса из разных сфер, а также опрос в регионах на предмет имеющихся издержек бизнеса.

Предлагаемые меры предусматривают сокращение издержек бизнеса в целом и в конкретных отраслях. Остановлюсь на наиболее кардинальных из них.

Первое. В рамках законопроекта решается один из наболевших вопросов для бизнеса - получение технических условий по подключению к инженерным сетям субъектов естественной монополии.

Так, на уровне закона предлагается регламентировать порядок, этапы и сроки выдачи технических условий. Принципиальным новшеством является возможность получения услуги через Госкорпорацию «Правительство для граждан» или веб-портал «электронного правительства».

С введением в действие данных норм субъекты естественной монополии будут обязаны ежеквартально обновлять и опубликовывать на своем интернет-ресурсе или на сайте уполномоченного органа информацию о наличии свободных и доступных мощностей, а также схемы инженерных коммуникаций регулируемых коммунальных услуг.

Второе. Снижаются размеры ставок отдельных налогов и сборов (поддержаны на РБК). К примеру, предусмотрено снижение ставок сборов за выезд с территории Казахстана отечественных автотранспортных средств с 3 до 1 МРП. Данная мера позволит повысить конкурентоспособность казахстанских перевозчиков.

Еще одна мера, уменьшающая налоговое бремя на бизнес - изменение шкалы превышения фактических осевых нагрузок над допустимыми, что позволит значительно снизить стоимость перевозки груза.

Реализация только этих двух мер позволит сократить издержки бизнеса на 2,7 млрд. тенге.

Третье. Серьезным образом сокращаются издержки бизнеса, связанные с соблюдением требований экологического законодательства. В частности:

- отменяется требование по прохождению повторной государственной экологической экспертизы. Доработка проекта будет осуществляться в рамках поданной заявки;

- изменяются сроки временного хранения отходов с 6 месяцев до одного года, это сокращает издержки бизнеса в виде платы за размещение отходов;

- сокращаются сроки рассмотрения заявок органом, выдающим разрешение на эмиссии в окружающую среду, для объектов I категории - с двух месяцев до одного и II категории - с одного месяца до 10 рабочих дней.

Четвертое. В целях снижения издержек бизнеса в сфере технического регулирования предусматривается признание иностранных сертификатов соответствия от завода-изготовителя из страны-члена ОЭСР. В результате, сокращаются расходы бизнеса, связанные с прохождением дорогостоящей и длительной процедуры сертификации.

Пятое. Сокращаются издержки в сфере строительства:

- впервые законодательно вводится определение понятия «проект детальной планировки»;

- предусматривается выдача архитектурно-планировочного задания только на основании решения о предоставлении права на землю. При этом, АПЗ будет выдаваться вместе с техническими условиями на подключение и архитектурной концепцией строительства объекта, что значительно упрощает получение разрешения на строительство.

Шестое. В сфере государственных закупок законопроектом предусматривается, что в Реестр недобросовестных участников государственных закупок не будут включаться потенциальные поставщики, занявшие второе место и уклонившиеся от заключения договора о государственных закупках. Это дает возможность предпринимателю не быть лишенным права в течение двух лет участвовать в государственных закупках и, как следствие, не терять свои возможные доходы, а также деловую репутацию.

Седьмое. Сокращается ряд платных услуг квазигосударственных предприятий. К примеру, отменяется плата, взимаемая РГП «Казгидромет» за предоставление информации о фоновых концентрациях загрязняющих веществ. В результате по предварительным расчетам издержки природопользователей сократятся на 29 млн. тенге.

Восьмое. Смягчается административная ответственность бизнеса за отдельные виды нарушений. В частности, предлагается:

- уменьшить размеры штрафов за нарушение порядка выписки счетов-фактур;

- осуществлять изъятие монопольного дохода только в случае установления субъектом рынка монопольно высоких, низких, монопсонически низких цен, при этом, исключается его конфискация при других менее тяжких видах злоупотребления.

Девятое. В целях сокращения издержек бизнеса в некоторых отраслях экономики нами выработаны конкретные меры.

Так, исключаются излишние требования к товарным биржам по представлению ежедневной отчетности. Предполагаемое снижение издержек товарных бирж составит около 9 млн. тенге.

В целях развития туризма и содействия росту числа предпринимателей, занятых в сфере туризма, предусматривается:

- новое направление расходов областного бюджета - строительство объектов инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях республиканского значения (дорог, мостов, линий электропередач и других коммуникаций);

- исключение обязанности по регистрации туристов в органах внутренних дел после пересечения Государственной границы Республики Казахстан, представляется достаточным прохождение ими пограничного контроля.

В настоящее время ведется работа по оценке сокращаемых издержек в соответствии с используемой в западных странах методикой «Standart cost model». В перспективе скоро нами будут предоставлены оцифрованные объемы снижаемых издержек бизнеса.

В целом работа, направленная на снижение издержек бизнеса, не ограничивается принимаемыми на сегодня мерами и будет продолжена на системной основе.

Для создания благоприятной конкурентной среды, законопроектом предлагается ряд поправок, направленных на устранение норм, препятствующих конкуренции, выявленных в рамках проводимой ревизии законодательства:

1) установление конкурсного порядка выбора государством:

- регистратора зерновых расписок;

- национальных морских перевозчиков;

- экспертной организации в хлопковой отрасли;

2) установление запрета на размещение государственного задания на товарных рынках, где присутствует частный бизнес;

3) допуск физических лиц - оценщиков к оценке ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия обязательному страхованию, при несогласии с результатами оценки, проведенной страховой организацией;

4) отмена исключительных прав республиканской ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства по предоставлению специального курса о технике безопасности при охоте;

5) отмена представления рекомендаций Межведомственной комиссии по радиочастотам при проведении конкурса по предоставлению прав на использование радиочастотного ресурса;

6) отмена исключительного права республиканского государственного предприятия по обеспечению карантина растений по проведению работ по обеззараживанию подкарантинной продукции методом газовой дезинсекции (фумигационные отряды).

Следует отметить, что при разработке законопроекта нами был предложено более 400 мер по реформированию контрольно-надзорных функций, проведению АРВ, снижению издержек и отмене исключительных полномочий субъектов квазигосударственного сектора и отдельных юридических лиц.

Как мы и предполагали, при согласовании проекта Закона Министерство столкнулось с ожесточенным сопротивлением со стороны госорганов.

Государственными органами остро воспринимались вопросы:

- в сфере государственного контроля и надзора, а именно перехода на профилактические меры контроля и сокращения контрольно-надзорных функций госорганов (например, Национальный Банк представил в ответ на согласование законопроекта свои более 200 поправок по изъятиям из реформы, и сейчас мы вернули в исходное положение функции НБ; функции налоговых органов по настоянию КГД в целях сохранения тематических, рейдовых и др.проверок вынуждены были закрепить в особом порядке проведения контроля с частичным применением мер профилактического характера);

- в сфере защиты конкуренции, в части исключения различного рода привилегий, установленных в законах для отдельных юридических лиц и субъектов квазигосударственного сектора (не удалось исключить монопольное положение единой палаты экспертных организаций в строительной отрасли, а также исключительное право оператора (КазАвиаспас) по оказанию вертолетных услуг);

- в сфере совершенствования института АРВ, в части необходимости госорганов анализа эффективности своего регулирования (по предложению МЮ изъятия из общего порядка сделаны в отношении введения юридической ответственности, по КНБ - по вопросам введения ограничительных мер в связи с противодействием терроризму и экстремизму).

В этой связи, не все изначально заложенные в законопроекте положения удалось внести на рассмотрение Правительства.

В рамках продолжения системной работы по улучшению делового климата в стране и позиции Казахстана в рейтинге «Doing business» Всемирного Банка проектом Закона предусмотрен ряд реформ по 7 индикаторам рейтинга «Doing Business» из 10.

Справочно: «Открытие предприятий», «Обеспечение исполнения контрактов», «Получение разрешения на строительство», «Защита миноритарных инвесторов», «Разрешение неплатежеспособности», «Получение кредитов», «Регистрация собственности».

Предлагается введение запрета государственным органам и финансовым организациям требование печати на документах субъектов частного предпринимательства.

Соответствующее структурное подразделение Верховного Суда (Департамент, осуществляющий организационное и материально-техническое обеспечение деятельности судов) наделяется компетенцией по определению порядка подачи документов в судебные органы в электронном формате и применение средств видеоконференцсвязи в ходе судебного разбирательства.

Будет функционировать принцип «одного окна» в части экологической экспертизы проектов в составе комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства. Регламентируется порядок профилактического контроля и надзора с посещением объекта строительства. Вводится положение единого архитектурного стиля, также в целях исключения излишних согласований в местных исполнительных органов эскизных проектов, генеральных планов объектов при выдаче технических условий вводиться порядок разработки проектов детальной планировки. В случае наличия у заказчика соответствующего права на землю исключается возможность требования дополнительного решения от МИО районов (городов).

Чтобы усилить защиту прав миноритарных участников компетенции общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) будет дополнена в части определения аудиторской организации для проведения аудита, а компетенция исполнительного органа ТОО в части определения размера оплаты услуг аудиторской организации. Оптимизируется порядок выплаты дивидендов акционерных обществом.

Для привлечения дополнительных источников финансирования процедур банкротства и реабилитации предлагается ведения инструментов факторинга и финансового лизинга. Вводится порядок раздельного голосования кредиторов при одобрении плана реабилитации для защиты прав кредиторов.

В целях последующего объединения земельного и правового кадастра предлагается передать функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним с Министерства юстиции в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Дополнительно для полноценного раскрытия потенциала бизнеса на местах СПК будут преобразованы в региональные институты развития. Теперь акиматы будут самостоятельно определять приоритетные направления деятельности СПК. В целях совершенствования и упрощения участия бизнеса в нормотворческой работе госорганов предусмотрены поправки по совершенствованию деятельности экспертных советов.

В целом принятие законопроекта позволит обеспечить масштабное сокращение непроизводственных затрат бизнеса, экономию ресурсов, рост производительности труда, улучшение бизнес-климата и стимулирует развитие массового предпринимательства.

Бахытжан Абдирович, хотел бы обратить внимание членов Правительства на важность принятия норм, касающихся работы по улучшению позиции Казахстана в рейтинге «Doing Business», до 1 января 2018 года, чтобы результаты проведенных реформ были учтены в отчете Всемирного Банка «Doing Business-2019».

Вместе с тем, разрешите остановиться коротко на не реализованных рекомендациях экспертов и имеющихся в этой связи вопросах:

1. Под угрозой срыва находится внедрение механизма электронного открытия банковского счета с 1 января 2018 года. В этой связи, МФ совместно с НБ необходимо оперативно в рабочем порядке доработать поправки в законопроекте, установливающие сумарный и временной лимиты на банковские операции.

2. В целях сокращения процедур подключения к системе электроснабжения предлагалось упростить порядок заключения договора. Для этого МЭ необходимо своим решением создать условие потребителю заключить типовой договор энергоснабжения сразу при подаче заявления.

3. До сих пор не приняты меры МСХ по созданию независимого механизма для рассмотрения жалоб по земельному кадастру.

4. Для внедрения принципа гарантии государства регистрации прав на недвижимое имущество МЮ совместно с Государственной корпорацией необходимо изучить международный опыт передовых стран.

5. В пятом пакете принято решение о создании единого реестра залога движимого имущества, вместе с тем он до сих пор не заработал. В этой связи, МИК, МЮ, МВД, МИР, НБ и МСХ необходимо принять меры по обеспечению электронной регистрации и снятия залога движимого имущества посредством единого реестра с 1 декабря 2017 года.

Краткое выступление

Министра национальной экономики

Сулейменова Т.М. по вопросам

цифровизации мер государственной поддержки

Уважаемый, Бахытжан Абдирович, позвольте коротко рассказать о проводимой работе по автоматизации мер государственной поддержки в режиме «одного окна» в рамках проекта программы «Цифровой Казахстан». Мы планируем интегрировать все меры государственной поддержки в Единой цифровой платформе для МСБ.

На сегодня рабочей группой выявлено свыше 50 инструментов поддержки бизнеса, при этом, большая часть из них не используется государственными органами либо используется малоактивно. Нами проводится работа по их оптимизации и сокращению, а также оценка бизнес процессов востребованных инструментов поддержки.

На базе Национальной палаты предпринимателей создан «офис цифровизации», разработан график рассмотрения мер государственной поддержки. Предварительную работу планируем завершить до конца октября 2017 года.

На данный момент, меры государственной поддержки, реализуемые в рамках программы «ДКБ 2020» АО «НУХ «Байтерек» в лице АО «ФРП «Даму», уже автоматизированы и готовы к интеграции с новой цифровой платформой для МСБ.

Спасибо.