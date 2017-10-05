В Казахстане количество проверок бизнеса к 2018 году сократят на 30%

На днях был презентован проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности», который стал пятой по счету поправкой в законодательство регулирующее бизнес-среду, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Законопроект был разработан по следующим основным направлениям:

реформирование государственной контрольно-надзорной деятельности;

реформирование разрешений, выдаваемых монополистами и субъектами квази госсектора;

развитие института саморегулирования;

выявление и исключение норм, препятствующих конкуренции;

фронтальное снижение издержек бизнеса;

совершенствование механизмов выявления и пресечения ценовых и тарифных сговоров;

развитие мер поддержки бизнеса;

улучшение позиции Казахстана в рейтинге «Doing Business».

Одним из основных новшеств законопроекта является внедрение профилактического контроля. Такая реформа должна кардинально изменить ментальность и поведение проверяющих органов на политику «профилактики и предупреждения» правонарушения, без возбуждения административного производства, вместо действующей политики «выявления и наказания».

В этой связи предлагается законодательно исключить ряд сфер из государственного контроля и надзора в связи с их дублированием, исключить дублирующие и не связанные с рисками угрозы безопасности государству и потребителю, а также сократить требования по проверке субъектов предпринимательства.

В результате реализации мер общее количество проверок к 2018 году будет сокращено на 30% и составит не более 70 тысяч, а к 2020 году — сократится еще на 10%.

Помимо этого, в рамках нового проекта закона, будет активнее проводиться работа по дальнейшей оптимизации и облегчению разрешительной системы для бизнеса. В 2016 году была проведена реформа по 50%-му сокращению разрешительных документов, в результате чего их количество с 708 доведено до 316. Для продолжения этой работы предлагается внести соответствующие изменения и дополнения в закон «О разрешениях и уведомлениях».

В целях дальнейшего развития института саморегулирования, внедренного в 2016 году, предлагаются поправки по дополнительным мерам стимулирования. На сегодня добровольное саморегулирование практикуется в сферах букмекерской деятельности, экологического аудита, налоговой консультации, пожарной безопасности. Введение обязательного саморегулирования в сферах оценочной деятельности и деятельности экологического аудита уже проработаны и поправки включены в законопроекты на текущий год. Дополнительно прорабатывается данный вопрос в 6 потенциальных сферах (оценочной, нотариальной, адвокатской, аудиторской деятельности, в деятельности экологического аудита и вневедомственной комплексной экспертизы проектов строительства).

Кроме того, законопроект содержит блок поправок, направленных на фронтальное снижение издержек бизнеса. Наиболее кардинальные из них связаны с получением технических условий по подключению к инженерным сетям субъектов естественной монополии, снижением размера ставок отдельных налогов и сборов, соблюдением требований экологического законодательства. Кроме того, снижение издержек затронет такие сферы как техническое регулирование, строительство, государственные закупки. В целом было отмечено, что работа, направленная на снижение издержек бизнеса будет продолжена на системной основе.

Также для создания благоприятной конкурентной среды, законопроектом предлагается ряд поправок, направленных на устранение норм, препятствующих конкуренции, выявленных в рамках проводимой ревизии законодательства.

Помимо этого, в рамках продолжения системной работы по улучшению делового климата в стране и позиции Казахстана в рейтинге Doing Business Всемирного Банка проектом Закона предусмотрен ряд реформ по семи индикаторам рейтинга Doing Business из десяти. Среди них: «Открытие предприятий», «Обеспечение исполнения контрактов», «Получение разрешения на строительство», «Защита миноритарных инвесторов», «Разрешение неплатежеспособности», «Получение кредитов», «Регистрация собственности».

В целом, вся проводимая работа будет направлена на создание более комфортных условий для ведения бизнеса в Казахстане, что, в конечном счете, придаст предпринимательству более массовый характер, как и было озвучено в поручениях Главы государства.