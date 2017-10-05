Полиция Алматинской области ищет родственников сбитой насмерть Елены Войт
5 октября 2017, 16:13
Наезд был совершен 19 сентября, до сих пор никто ее не искал.
Полиция Алматинской области ищет родных погибшей в результате наезда девушки, передает Zakon.kz.
Как сообщили в ОР УД ДВД Алматинской области, в производстве отдела расследования находятся материалы досудебного расследования уголовного дела по ст. 345 ч.3 УК РК по факту наезда на пешехода Войт Е.А.
В ходе досудебного расследования установлено, что 19 сентября 2017 года около 5.00 часов неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, следуя по автодороге «Алматы- Оскемен-Западный Китай- Западная Европа» в восточном направлении, на 26-м км. допустил наезд на Войт Елену Александровну,14.05.1989 года рождения, уроженку СКО, район им. Габита Мусрепова, село Рузаевка, проживавшую в Астане, в Есильском район, на ст. Гвоздика. От полученных полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия. А неустановленный водитель на неустановленном автомобиле скрылся.
Погибшая была одета в черную кофту с длинными рукавами, черные брюки, светлые носки, летние тапочки.
Для установления причины смерти Елены Войт назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено экспертам СМЭ АФЦСМ Илийского района. В настоящее время проводятся другие необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия.
До сих никто не обратился в полицию в поисках погибшей. В связи с чем подполковник отдела расследования УД ДВД Алматинской области Г.Аймбетов просит родных и близких девушки позвонить ему по телефону: +7-707-244-44-70
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