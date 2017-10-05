В Шымкенте на новой улице проваливается асфальт
5 октября 2017, 16:18
На дороге проводился ремонт теплотрассы.
Новая проезжая часть улицы Байтурсынова проваливается и рассыпается. Одна из главных улиц Шымкента должна была открыться еще 1 октября, сообщает Otyrar.kz.
На улице проводился ремонт теплотрассы. Изначально планировалось, что проезд по дороге возобновится в первых числах сентября. Подрядчики назвали эту дату нереальной и попросили отсрочки еще на один месяц — до первого октября.
Свежий асфальт дал просадку. Улица Байтурсынова буквально, трещит по швам.
«Из-за дождей вода проникает в нижние слои грунта. Из-за этого асфальт и проседает…» — уверены специалисты.
Нурлан Жаманкоз, заместитель руководителя отдела ЖКХ: «Мы направили письмо заказчику. Теперь за каждый день просрочки они будут платить штраф. Сумма составит 0,1% от суммы, предусмотренной на восстановление дорожного покрытия».
В компании проводившей работы уверяют, что до конца этой недели все огрехи будут устранены и движение, как машин, так и автобусов по улице Байтурсынова восстановится.
Общая сумма всех ремонтных работ составила порядка 890 миллионов тенге.
Напомним, 4 октября в Петропавловске на пересечении ул. Мира – Крепостной произошел обвал грунта под дорожным покрытием, предположительно из-за подземного повреждения магистрали теплоснабжения. В результате обвала дорожного полотна 2 автомашины попали в яму. Одна иномарка выбралась самостоятельно, другую извлекли при помощи спецтехники. Жертв нет.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881731-cd0610bcc63115167a26ae1fb6199c54
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...