Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Шымкенте на новой улице проваливается асфальт

5 октября 2017, 16:18

На дороге проводился ремонт теплотрассы.

Новая проезжая часть улицы Байтурсынова проваливается и рассыпается. Одна из главных улиц Шымкента должна была открыться еще 1 октября, сообщает Otyrar.kz.

На улице проводился ремонт теплотрассы. Изначально планировалось, что проезд по дороге возобновится в первых числах сентября. Подрядчики назвали эту дату нереальной и попросили отсрочки еще на один месяц — до первого октября.

Свежий асфальт дал просадку. Улица Байтурсынова буквально, трещит по швам.



«Из-за дождей вода проникает в нижние слои грунта. Из-за этого асфальт и проседает…» — уверены специалисты.

Нурлан Жаманкоз, заместитель руководителя отдела ЖКХ: «Мы направили письмо заказчику. Теперь за каждый день просрочки они будут платить штраф. Сумма составит 0,1% от суммы, предусмотренной на восстановление дорожного покрытия».

В компании проводившей работы уверяют, что до конца этой недели все огрехи будут устранены и движение, как машин, так и автобусов по улице Байтурсынова восстановится.

Общая сумма всех ремонтных работ составила порядка 890 миллионов тенге.

Напомним, 4 октября в Петропавловске на пересечении ул. Мира – Крепостной произошел обвал грунта под дорожным покрытием, предположительно из-за подземного повреждения магистрали теплоснабжения. В результате обвала дорожного полотна 2 автомашины попали в яму. Одна иномарка выбралась самостоятельно, другую извлекли при помощи спецтехники. Жертв нет.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...