В Шымкенте на новой улице проваливается асфальт

Новая проезжая часть улицы Байтурсынова проваливается и рассыпается. Одна из главных улиц Шымкента должна была открыться еще 1 октября,

На улице проводился ремонт теплотрассы. Изначально планировалось, что проезд по дороге возобновится в первых числах сентября. Подрядчики назвали эту дату нереальной и попросили отсрочки еще на один месяц — до первого октября.

Нурлан Жаманкоз, заместитель руководителя отдела ЖКХ: «Мы направили письмо заказчику. Теперь за каждый день просрочки они будут платить штраф. Сумма составит 0,1% от суммы, предусмотренной на восстановление дорожного покрытия».





В компании проводившей работы уверяют, что до конца этой недели все огрехи будут устранены и движение, как машин, так и автобусов по улице Байтурсынова восстановится.



