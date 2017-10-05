Замакима Алматы: Нам необходимо заниматься развитием транспортной инфраструктуры

На проходящем сегодня в Алматы V Международном инвестиционном форуме "AlmatyInvest 2017" на отдельной пленарной сессии участники обсудили тему инвестиций в транспортную сферу и логистику, передает корреспондент портала передает корреспондент портала Zakon.kz





Заместитель акима Алматы Алмас Мадиев отметил, что в южной столице на сегодняшний день действует около 40 складов, которые работают в порядке временного хранения, 17 таможенных зон, 8 свобоных складов, 150 таможенных представителей.





"Так как территория нашей страны достаточно большая, а население маленькое, нам необходимо заниматься развитием транспортной инфраструктуры. То, что сегодня международные компании заходят на рынок и готовы предоставить услуги хорошего качества, это немаловажный фактор", - сказал он.





По его словам, власти Алматы заинтересованы в создании транспортных институтов.





"Мы понимаем, что это недостаточно развитый рынок, но и город имеет ограниченную территорию. Выделять огромные площади под транспортные компании и площадки нецелесообразно. Но учитывая то, что город в этом нуждается, мы находим точки роста, чтобы наши компании могли развивать свои площадки. Именно поэтому в Индустриальной зоне "Алатау" мы резервируем участки для новых резидентов. Это порядка 25-30 га земли, которые в перспективе могли бы на территории города оказывать хорошие сервисные услуги", - говорит Алмас Мадиев.





Эта та ниша, уверен он, которую надо развивать.





"Нам нужно дарабатывать наши законодательные акты по таможенному оформлению, по сертификации, фитосанитарии. Эти все факторы из которых складывается транспортная составляющая", - подытожил Мадиев.





О рисках, связанных с инвестированием в транспорт и логистику в Алматы и Казахстане в целом рассказал генеральный директор компании GEFCO Эмиль Аширалиев.





По его словам, очень многое было сделано за последние годы. Большое продвижение было в области развития логистической инфраструктуры, снятию административных барьеров.





"Но на сегодняшний день остаются риски для международных инвесторов. В первую очередь риски связаны с тем, что Казахстан развивается. Это болезнь роста. Это волатильность национальной валюты одновременно с дедолларизацией экономики.

Второй момент, это активный недостаток ликвидности, кризис неплатежей. Еще один момент - достаточно слабо развитая бизнес-структура, краткосрочные приориеты у партнеров. Это не позволят развиваться дальше. Административные барьеры есть, но они потихоньку снимаются", - отметил спикер.





Тем не менее, добавил Ашуралиев, компании, работающие в Казахстане с отпимизмом смотрят в будущее, особенно на маршрут Новый Шелковый путь.





Напомним, Новый Шелковый путь - это концепция транспортнй системы, которую продвигает Китай в сотрудничестве с Россией и Казахстаном, для перемещения грузов и пассажиров по суше Китая в страны Европы. Транспортный маршрут включает трансконтинентальную железную дорогу - Транссибирскую магистраль, которая проходит через Россию и второй Евразийский континентальный мост, проходящий через Казахстан.





Екатерина Ионова, Алматы