Судья: Медицинскую комиссию нужно оторвать от уголовно-исправительной системы

«Медицинская комиссия находится в той же уголовно-исполнительной системе, где исполняется приговор. И у нас возникают сомнения, не влияет ли пенитенциарная система на медработников» - Юрченко.

Процесс освобождения осужденного от наказания по состоянию здоровья обсуждали сегодня на международном круглом столе в Верховном Суде РК на тему «Вопросы, связанные с исполнением приговора», передает корреспондент Zakon.kz.





Ни для кого не секрет, человек находящийся в местах лишения свободы может сильно заболеть. В случаях, когда заболевание мешает отбывать наказание, осужденного отправляют лечиться. И вот здесь, как сказала в своем докладе судья Верховного суда в отставке Раиса Юрченко, есть ряд проблем.





«Решение вопроса - освобождать по здоровью осужденного или нет основывается на заключении медицинской комиссии, - объяснила она. - Мы уже сто раз говорили, что эта медицинская комиссия находится в той же уголовно-исполнительной системе, где исполняется приговор. И мы говорили о том, что у нас возникают большие сомнения в том, не влияет ли сама пенитенциарная система на этих медработников, чтобы они дали соответствующее заключение – болен человек или не болен, и насколько этому заключению можно верить».





Также судьи задаются вопросом: не нуждается ли такая экспертиза в дополнительном подтверждении, экспертизе дополнительной проверки. Ведь были случаи, когда освобожденные по причинам болезни не проходили лечения и просто «катались», как выразилась Юрченко, по городу. И наоборот, те, кто действительно нуждался в освобождении для прохождения лечения, оставались в системе и умирали.





«У нас такие перекосы бывают и у нас в законодательстве не прописан алгоритм. Говорят, езжай, лечись. Но надо же его доставить в какое-то учреждение, поместить туда и принудительно заставить лечиться, раз он не может отбывать наказание, значит пусть лечится», - сказала судья.





Другая странность законодательства заключается в отсутствии алгоритма возвращения выздоровевшего осужденного в места отбывания наказания.





«Написано: «он может дальше продолжать отбывать наказание», но может это как? – задалась вопросом Юрченко. - Это кто должен инициировать, рассматривать и так далее?».





Осужденных, имеющих, например, неизлечимое психическое расстройство, Юрченко предложила переводить в систему применения принудительных мер медицинского характера, как и в отношении невменяемых. А раз в 6 месяцев его невменяемость должна подтверждать специальная комиссия.





«Мне кажется, что медицинскую комиссию, во-первых, надо оторвать от уголовно-исполнительно системы, сделать ее совершенно независимой, чтобы она не служила, не носила погоны, не получала от них зарплату», - сказала она.





При этом она убеждена, что наличие тяжелого заболевания должно прерывать исполнение приговора, а не освобождать от него.





«Может он немного полечится и уже будет готов отбывать наказание. Ему дали 10 лет, через 2 года он заболел туберкулезом, требуется большое лечение, его направили на лечение, прервали исполнение приговора. А после лечения пускай отбывает и дожидается, когда у него наступит срок УДО. А если уж совсем неизлечимый, комиссия даст заключение, вот тогда его можно освобождать от отбывания наказания», - заключила Юрченко.





Татьяна Ковалева, Астана



