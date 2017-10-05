Раскрыт маршрут возвращения боевиков ИГ* в Европу

Основными пунктами, через которые боевики террористической группировки «Исламское государство» возвращаются домой, стали аэропорты Турции и других балканских государств.

«Большинство боевиков-террористов будет возвращаться в страны исхода либо уезжать в другие государства теми же маршрутами, что и при выезде в зоны конфликта (...) Специальные исследования показывают, что особенно востребован балканский маршрут», — пояснил он.





Он добавил, что в качестве транзитных стран также используются Венгрия, Польша, в меньшей степени — Румыния и Швейцария.





На стороне боевиков ИГ в Сирии и Ираке воюют тысячи граждан из разных стран мира. Те, кто не погибают в боях, впоследствии возвращаются на родину. Многие из них зачастую становятся организаторами и участниками терактов в своих государствах.





В последнее время боевики «Исламского государства» терпят серьезное поражение, от них удалось зачистить большие территории Ирака и Сирии. Так, город Дейр-эз-Зор на 85 процентов перешел под контроль правительственных войск Сирии. Иракский Мосул удалось освободить от экстремистов в июле этого года.