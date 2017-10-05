Раскрыт маршрут возвращения боевиков ИГ* в Европу
5 октября 2017, 16:47
Специальные исследования показывают, что особенно востребован балканский маршрут.
Основными пунктами, через которые боевики террористической группировки «Исламское государство» возвращаются домой, стали аэропорты Турции и других балканских государств. Об этом в интервью агентству РИА Новости рассказал руководитель Антитеррористического центра государств-участников (АТЦ) СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков.
«Большинство боевиков-террористов будет возвращаться в страны исхода либо уезжать в другие государства теми же маршрутами, что и при выезде в зоны конфликта (...) Специальные исследования показывают, что особенно востребован балканский маршрут», — пояснил он.
Он добавил, что в качестве транзитных стран также используются Венгрия, Польша, в меньшей степени — Румыния и Швейцария.
На стороне боевиков ИГ в Сирии и Ираке воюют тысячи граждан из разных стран мира. Те, кто не погибают в боях, впоследствии возвращаются на родину. Многие из них зачастую становятся организаторами и участниками терактов в своих государствах.
В последнее время боевики «Исламского государства» терпят серьезное поражение, от них удалось зачистить большие территории Ирака и Сирии. Так, город Дейр-эз-Зор на 85 процентов перешел под контроль правительственных войск Сирии. Иракский Мосул удалось освободить от экстремистов в июле этого года.
* Запрещенная в Казахстане террористическая организация
Фото: ФедералПресс
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