За 8 месяцев 2017 года введено в эксплуатацию 6,9 млн. квадратных метров жилья

Сегодня в Медиа-центре Министерства по инвестициям и развитию РК состоялся брифинг, посвященный ходу реализации программы «Нұрлы жер».

На вопросы журналистов ответил председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК Мархабат Жайымбетов, заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК Бакытжан Качаков, а также начальник Управления жилищного строительства и развития инженерно-коммуникационной инфраструктуры к новой застройке Кенжеболат Мынбаев.

По словам М.Жайымбетова, в текущем году в рамках программы «Нұрлы жер» планируется ввести в экплуатацию 10,1 млн. квадратных метров жилья (99 тысяч квартир).

«В этом году за 8 месяцев было введено в эксплуатацию 6,9 млн. квадратных метров жилья. Этот показатель выше на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. За счет государственных инвестиций было сдано 636,2 тысяч квадратных метров (9,2%) или 10366 квартир», - доложил председатель комитета.

Справочно: Лидирующие позиции по вводу жилья занимают города Астана (1,8 млн.кв.м), Алматы (1,0млн.кв.м), Мангистауская (649 тыс.кв.м) и Южно-Казахстанская области (400 тыс.кв.м). Всего по республике сдано 60 690 единиц жилищ. Из них 18 331 индивидуальных жилищ, 42 359 жилищ в многоквартирных домах. Дополнительно до конца текущего года вводится 140,6 тыс. кв. метров (2431 квартир), в 2018 году планируется ввести 70,6 тыс. кв. метров жилья (1225 квартир).

В текущем году для финансирования строительства арендного жилья без выкупа из республиканского бюджета выделено 25 млрд. тенге, а такжев регионы перечислено 1,5 млрд. тенге. По состоянию на 1 сентября т.г. из перечисленных в регионы 14,3 млрд. тенге освоено 13,3 млрд. тенге или 93,3%.В текущем году запланировано ввести 150 тыс. кв.метров жилья.

Также стоит отметить, что на сегодня 5 банков второго уровня приступили к активной реализации Программы: «Сбербанк», «АТФБанк», «БЦК», «BankRBK», АО «ЖССБК» и « БанкВТБ».

В тоже время, для обустройства инженерно-коммуникационной инфраструктуры к районам жилищной застройки, в том числе к районам индивидуальной жилищной застройки, в текущем году выделено 83,4 млрд. тенге. Всего в ближайшее время инженерными коммуникациями планируется охватить 60 тысяч земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов.