ЭКСПО - не первый антикризисный проект Ахметжана Есимова

Еще летом 2015 после ареста руководства Нацкомпании никакой уверенности в том, что выставка ЭКСПО-2017 состоится не было. Тогда над страной навис риск опозориться из-за незаконченных к открытию объектов. Для решения накопившихся проблем нужен был грамотный антикризисный менеджер. Это сейчас, после успешного завершения ЭКСПО можно говорить, что Ахметжан Смагулович оправдал возложенные на него ожидания, пишет газета « Время ».





Есимов возглавил ЭКСПО-2017 за 21 месяц до официального открытия выставки, до этого он занимал должность акима Алматы. Алматинцы вспоминают Есимова по-разному. Но вклад, который он привнес в развитие города, видят все. Ведь тогда акиму мегаполиса пришлось решать проблемы обманутых дольщиков и жителей присоединенных поселков. Кроме того, во время работы Есимова в Алматы достроили метро, объездную дорогу и был создан муниципальный автобусный парк.









Как вспоминает бывший замакима Алматы Виктор Долженков, в 2008 году в городе одна за другой вставали стройки, росло недовольство жителей, остро стояла проблема общественного транспорта. И Есимову удалось решить многие вопросы. К примеру, метро достроили только потому, что аким смог убедить правительство в том, что консервация объекта обойдется дороже его завершения.





В 1997 году президент поручил Есимову, работавшему тогда вице-премьером, заняться энергетикой. На тот момент по всей республике шли веерные отключения электроэнергии. Тогда пришлось в кратчайшие сроки отладить работу всех имеющихся генерирующих предприятий. Веерные отключения электричества прекратились в 1999 году.





Ахметжан Смагулович с 1998 по 2001 год был чрезвычайным и полномочным послом в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, параллельно являясь главой представительства РК в НАТО и ЕС. А ведь тогда Казахстан не был основным геополитическим игроком в Центральной Азии, а всего лишь страной с непонятным настоящим и призрачным будущим.





С 2001 года Есимов возглавлял Минсельхоз. До его назначения министром в сельском хозяйстве был даже не кризис, а катастрофа. Грамотное управление Ахметжана Самгуловича позволило Казахстану стать одним из крупнейших в мире поставщиков муки.





По словам Толеухана Нуркиянова, занимавшего должность советника во время работы А.Есимова министром сельского хозяйства, в те годы страна могла потерять растениеводство и животноводство если не навсегда, то на долгие годы. Предпринятые меры помогли все это сохранить и даже преумножить.





В общем, несмотря на его не самый публичный стиль работы и нелюбовь к бурному пиару, карьере Есимова может позавидовать каждый чиновник. Ему доставались посты не для того, чтобы пересидеть. И как кризис-менеджер президента он себя реализовал.