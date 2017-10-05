ЭКСПО - не первый антикризисный проект Ахметжана Есимова
5 октября 2017, 17:07
Есимов возглавил ЭКСПО-2017 за 21 месяц до официального открытия выставки.
Еще летом 2015 после ареста руководства Нацкомпании никакой уверенности в том, что выставка ЭКСПО-2017 состоится не было. Тогда над страной навис риск опозориться из-за незаконченных к открытию объектов. Для решения накопившихся проблем нужен был грамотный антикризисный менеджер. Это сейчас, после успешного завершения ЭКСПО можно говорить, что Ахметжан Смагулович оправдал возложенные на него ожидания, пишет газета «Время».
Есимов возглавил ЭКСПО-2017 за 21 месяц до официального открытия выставки, до этого он занимал должность акима Алматы. Алматинцы вспоминают Есимова по-разному. Но вклад, который он привнес в развитие города, видят все. Ведь тогда акиму мегаполиса пришлось решать проблемы обманутых дольщиков и жителей присоединенных поселков. Кроме того, во время работы Есимова в Алматы достроили метро, объездную дорогу и был создан муниципальный автобусный парк.
Как вспоминает бывший замакима Алматы Виктор Долженков, в 2008 году в городе одна за другой вставали стройки, росло недовольство жителей, остро стояла проблема общественного транспорта. И Есимову удалось решить многие вопросы. К примеру, метро достроили только потому, что аким смог убедить правительство в том, что консервация объекта обойдется дороже его завершения.
В 1997 году президент поручил Есимову, работавшему тогда вице-премьером, заняться энергетикой. На тот момент по всей республике шли веерные отключения электроэнергии. Тогда пришлось в кратчайшие сроки отладить работу всех имеющихся генерирующих предприятий. Веерные отключения электричества прекратились в 1999 году.
Ахметжан Смагулович с 1998 по 2001 год был чрезвычайным и полномочным послом в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, параллельно являясь главой представительства РК в НАТО и ЕС. А ведь тогда Казахстан не был основным геополитическим игроком в Центральной Азии, а всего лишь страной с непонятным настоящим и призрачным будущим.
С 2001 года Есимов возглавлял Минсельхоз. До его назначения министром в сельском хозяйстве был даже не кризис, а катастрофа. Грамотное управление Ахметжана Самгуловича позволило Казахстану стать одним из крупнейших в мире поставщиков муки.
По словам Толеухана Нуркиянова, занимавшего должность советника во время работы А.Есимова министром сельского хозяйства, в те годы страна могла потерять растениеводство и животноводство если не навсегда, то на долгие годы. Предпринятые меры помогли все это сохранить и даже преумножить.
В общем, несмотря на его не самый публичный стиль работы и нелюбовь к бурному пиару, карьере Есимова может позавидовать каждый чиновник. Ему доставались посты не для того, чтобы пересидеть. И как кризис-менеджер президента он себя реализовал.
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