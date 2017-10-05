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Назарбаев поздравил президента Таджикистана с днем рождения

5 октября 2017, 17:09

Состоялся телефонный разговор глав государств.

Нурсултан Назарбаев поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождение по телефону, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В ходе беседы Н. Назарбаев пожелал Э. Рахмону здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту.

Главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.

Фото с сайта vrk.news

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