Назарбаев поздравил президента Таджикистана с днем рождения
5 октября 2017, 17:09
Состоялся телефонный разговор глав государств.
Нурсултан Назарбаев поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождение по телефону, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.
В ходе беседы Н. Назарбаев пожелал Э. Рахмону здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту.
Главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.
Фото с сайта vrk.news
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