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В законодательстве Казахстана не определен статус «химической кастрации»

5 октября 2017, 17:10

С 2018 года в Казахстане будет введена химическая кастрация, по отношению к лицам склонным к половым преступлениям и осужденным за них.

Что такое химическая кастрация – наказание или лечение? Этот вопрос сегодня подняла во время международного круглого стола в Верховном суде судья в отставке Раиса Юрченко, передает корреспондент Zakon.kz.

Известно, что с 2018 года в Казахстане будет введена химическая кастрация, по отношению к лицам склонным к половым преступлениям и осужденным за них. Процесс кастрации заключается в том, чтобы путем химического воздействия на организм, осужденный был лишен возможности совершать половые преступления. И вообще к половой жизни был не готов.

«Во-первых, это наказание или нет? Вроде бы нет. Если это лечение принудительное, вроде бы оно тоже не подходит. Что по сути эта химическая кастрация как явление представляет собой? – задала вопрос судья Верховного Суда в отставке. - Для того, чтобы потом можно было сказать - ну значит вот так или вот так должно быть. Это не наказание и не лечение, а какая-то мера».

При этом она отметила, что эта мера наносит вред организму, потому как этим же препаратом лечат рак поджелудочной железы. То есть этот медикамент влияет как на потенцию, так и на поджелудочную.

«Поэтому мне представляется собой, что для начала надо определить статус химическая кастрация — это что? Чтобы потом сказать применять ее или не применять. Мы еще не пробовали, но еще не знаю каким образом это будет», - сказала она.

Стоит отметить, некоторые медики не считают химическую кастрацию панацеей в борьбе с педофилами, потому как эректильная функция у такого человека восстановится после прекращения приема медикаментов. На некоторых людей эти препараты не влияют. А еще осужденный может пойти на хитрость и после освобождения пожаловаться доктору на проблемы с эрекцией. В случае, если врач не знает, что перед ним педофил (а он скорее всего не расскажет – от авт.), то выпишет препарат, восстанавливающий уровень тестостерона, который продают в аптеке по рецепту.

Татьяна Ковалева, Астана


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