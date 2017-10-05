В частности, установлено, что конкурс проводится с целью определения авиакомпании для оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов и почтовых отправлений и выдачи свидетельств на международные авиамаршруты.

Конкурс на международные авиамаршруты проводится на авиамаршруты, по которым установлены ограничения по количеству авиаперевозчиков или частоте выполнения рейсов согласно межправительственным соглашениям, в случаях:

1) открытия нового авиамаршрута;

2) распределения дополнительных частот на существующем международном авиамаршруте согласно изменениям, внесенным в межправительственное соглашение;

3) распределения освободившихся частот при отказе от эксплуатации авиаперевозчиком международного авиамаршрута;

Организатором проведения конкурса на международные авиамаршруты выступает Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Для участия в конкурсе участниками представляются следующие документы:

1) заявление установленной формы на участие в конкурсе согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

2) копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

3) копия сертификата эксплуатанта гражданских воздушных судов со всеми приложениями;

4) копии страховых полисов (договоров), подтверждающих наличие обязательных видов страхования;

5) сведения о парке воздушных судов (их типы, количество, регистрационные бортовые номера, действующий сертификат летной годности);

6) копия соглашения на размещение и ведение ресурса мест в одной из глобальных дистрибутивных систем продаж авиабилетов, включая оформление перевозочных документов в электронной и бумажной формах;

7) копия свидетельства о регистрации авиакомпании в Международной организации гражданской авиации (ИКАО);

8) справка банка об имеющихся финансовых средствах на счете в национальной или иностранной валютах в количестве, необходимом для обеспечения полетов, в соответствии с предлагаемым расписанием по международному авиамаршруту в течение месяца без учета дохода, предполагаемого с момента эксплуатации;

9) расчеты расходов на выполнение полетов с учетом планируемой загрузки в соответствии с предлагаемым расписанием по международному авиамаршруту в течение месяца;

10) оригинал справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии или наличии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды более чем за три месяца, предшествующих дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками, за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за подписью первого руководителя или лица, имеющего право подписи (с приложением соответствующего документа, подтверждающего данное право), с печатью данного налогового органа (в случае, если в справке указана задолженность, необходимо приложить документы, подтверждающие сроки образования данной задолженности за подписью лица, выдавшего справку);

11) сведения о наличии квалифицированного персонала авиакомпании по управлению ресурсами в глобальных дистрибутивных системах бронирования и продаж авиабилетов;

12) аудированный отчет за последний финансовый год;

13) сведения об опыте работы на регулярных пассажирских перевозках за последние два года;

14) копия свидетельства о регистрации филиала или представительства авиакомпании не менее чем в двух городах Республики Казахстан;

15) сведения о наличии веб-сайта авиакомпании и ведении продажи авиабилетов через веб-сайт;

16) копия сертификата производственного аудита безопасности авиакомпаний (IOSA) Международной ассоциации воздушного транспорта;

17) долгосрочный бизнес-план (на три года) выполнения международных полетов на авиамаршруте;

18) конкурсные предложения по обеспечению основных условий и требований к организации перевозок пассажиров, багажа, грузов и почтовых отправлений по выставленным на конкурс международным авиамаршрутам.

Постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.