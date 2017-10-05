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Курица из 1970-х годов оказалась полезнее шести современных бройлеров

5 октября 2017, 17:32

Авторы исследования пришли к выводу, что рост потребления мяса в мире вынуждает перманентно наращивать объемы производства кормов

Современные технологии, применяемые в птицеводстве и животноводстве, приводят к производству менее питательной пищи. Так, шесть цыплят-бройлеров сегодня имеют такое же количество омега-3, которое было у одной курицы в 1970-х годах. Об открытии, сделанном в рамках исследования Всемирного фонда дикой природы (WWF), написала Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, авторы исследования пришли к выводу, что рост потребления мяса в мире вынуждает перманентно наращивать объемы производства кормов, в частности сои. Для выращивания кормовых культур с каждым годом требуется все больше сельскохозяйственных земель.

Если мировой спрос на мясо будет расти сегодняшними темпами, прогнозирует WWF, производство сои должно будет увеличиться почти на 80 процентов к 2050 году.

Реалии таковы, что среднестатистический европеец ежегодно потребляет примерно 61 килограмм сои, подсчитали в WWF. Причем в основном сою он съедает не в чистом виде, а опосредованно, употребляя в пищу продукты животноводства и птицеводства. Например, куриное мясо, свинину, сыр, молоко и яйца.

«Мир потребляет больше животного белка, чем ему нужно, и это оказывает разрушительное воздействие на дикую природу. Мало кто знает, что самая большая проблема связана с кормом, которым питаются животные», — резюмируют эксперты WWF.

Фото: Мариус Баранаускас / РИА Новости


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