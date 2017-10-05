Максим Галкин показал сильно похудевшую Аллу Пугачеву

Алла Пугачева крайне редко делится с фолловерами в Инстаграме новыми фотографиями. Зато ее супруг Максим Галкин регулярно показывает певицу в обычной жизни на радость всем фанатам. Очередной свежий кадр, на котором заметно, как сильно за последнее время похудела Пугачева, буквально взорвал Сеть. Подписчики пришли в восторг не только от внешнего вида звезды, но и от того, какой жизнерадостной выглядит певица.













«Француженка!», «С каждым днем становится все краше и краше...», «Худышка», — прокомментировали фото поклонники. Одни фолловеры захотели узнать секрет похудения Пугачевой.





Другие отметили, что с прямыми волосами Примадонна выглядит на несколько десятков лет моложе.







