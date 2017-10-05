Максим Галкин показал сильно похудевшую Аллу Пугачеву
5 октября 2017, 17:38
Максим Галкин регулярно показывает певицу в обычной жизни на радость всем фанатам
Свежие снимки 68-летней Аллы Пугачевой чаще появляются в Инстаграме 41-летнего Максима Галкина, чем в ее собственном. На днях телеведущий в очередной раз порадовал подписчиков ярким фото своей супруги. Поклонники были приятно поражены стройной фигурой Примадонны, пишет Woman.ru.
Алла Пугачева крайне редко делится с фолловерами в Инстаграме новыми фотографиями. Зато ее супруг Максим Галкин регулярно показывает певицу в обычной жизни на радость всем фанатам. Очередной свежий кадр, на котором заметно, как сильно за последнее время похудела Пугачева, буквально взорвал Сеть. Подписчики пришли в восторг не только от внешнего вида звезды, но и от того, какой жизнерадостной выглядит певица.
«Француженка!», «С каждым днем становится все краше и краше...», «Худышка», — прокомментировали фото поклонники. Одни фолловеры захотели узнать секрет похудения Пугачевой.
Другие отметили, что с прямыми волосами Примадонна выглядит на несколько десятков лет моложе.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881751-321160d394b5030bc9d6b16068841d66
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...