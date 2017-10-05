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Максим Галкин показал сильно похудевшую Аллу Пугачеву

5 октября 2017, 17:38

Максим Галкин регулярно показывает певицу в обычной жизни на радость всем фанатам

Свежие снимки 68-летней Аллы Пугачевой чаще появляются в Инстаграме 41-летнего Максима Галкина, чем в ее собственном. На днях телеведущий в очередной раз порадовал подписчиков ярким фото своей супруги. Поклонники были приятно поражены стройной фигурой Примадонны, пишет Woman.ru.

Алла Пугачева крайне редко делится с фолловерами в Инстаграме новыми фотографиями. Зато ее супруг Максим Галкин регулярно показывает певицу в обычной жизни на радость всем фанатам. Очередной свежий кадр, на котором заметно, как сильно за последнее время похудела Пугачева, буквально взорвал Сеть. Подписчики пришли в восторг не только от внешнего вида звезды, но и от того, какой жизнерадостной выглядит певица.



«Француженка!», «С каждым днем становится все краше и краше...», «Худышка», — прокомментировали фото поклонники. Одни фолловеры захотели узнать секрет похудения Пугачевой.

Другие отметили, что с прямыми волосами Примадонна выглядит на несколько десятков лет моложе.



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