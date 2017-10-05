Сотрудники УБОП ДВД Актюбинской области пойдут под суд за вымогательство

Среди обвиняемых заместитель начальника Управления, два начальника Отдела и сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью.

Как сообщил на своей странице руководитель Аппарата прокуратуры Актюбинской области Даулембаев Жасулан, в суд направлено уголовное дело в отношении сотрудников УБОП ДВД Актюбинской области, подозреваемых в превышении должностных полномочий , передает , передает Zakon.kz





Как сообщается, пятеро сотрудников УБОП ДВД обвиняются в том, что, выявляя людей, занимающихся продажей рыбной продукции, ограниченной в обороте, вымогали с них деньги за не привлечение к уголовной ответственности, а конфискованную продукцию реализовывали другим.





"Среди обвиняемых заместитель начальника Управления, два начальника Отдела и сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью. В отношении троих подозреваемых судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, один находится под домашним арестом", - сообщил Даулембаев.





Один из подозреваемых в ходе расследования скрылся и объявлен в розыск , о чем ранее сообщала антикоррупционная служба.



