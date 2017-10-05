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В Шымкенте нашли потерянного матерью 7-месячного малыша

5 октября 2017, 17:40

Ребенка нашел на улице один из жителей дачного массива.

В Шымкенте нашли пропавшего 7-месячного малыша, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

Выяснилось, что малыш находился в доме одного из жителей дачного массива «Қайнар бұлақ». Малыша нашел участковый инспектор Каратауского отделения полиции Азамат Елемесов.

Полицейский осмотрел все близлежащие дома и в ходе обхода один из жителей признался, что нашел малыша на улице.

На данный момент состояние ребенка оценивается как хорошее, и его вернули матери.

Однако полицейские намерены собрать материалы в отношении матери, потерявшей малыша в нетрезвом состоянии. Будет рассмотрен вопрос о лишении ее родительских прав.

Как ранее сообщалось, 5 октября этого года в Каратауский отдел полиции управления внутренних дел города Шымкента обратилась с заявлением 32-летняя местная жительница, которая не могла найти своего 7-месячного грудного ребенка. Со слов женщины, она, находясь в нетрезвом состоянии, оставила мальчика, 2017 года рождения, в неизвестном месте, возможно, в дачном массиве «Қайнар бұлақ».

Перевод: Серик Сабеков
Фото с сайта inform.kz

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