В Шымкенте нашли потерянного матерью 7-месячного малыша

Ребенка нашел на улице один из жителей дачного массива.

В Шымкенте нашли пропавшего 7-месячного малыша, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.





Выяснилось, что малыш находился в доме одного из жителей дачного массива «Қайнар бұлақ». Малыша нашел участковый инспектор Каратауского отделения полиции Азамат Елемесов.





Полицейский осмотрел все близлежащие дома и в ходе обхода один из жителей признался, что нашел малыша на улице.





На данный момент состояние ребенка оценивается как хорошее, и его вернули матери.





Однако полицейские намерены собрать материалы в отношении матери, потерявшей малыша в нетрезвом состоянии. Будет рассмотрен вопрос о лишении ее родительских прав.





Как ранее сообщалось, 5 октября этого года в Каратауский отдел полиции управления внутренних дел города Шымкента обратилась с заявлением 32-летняя местная жительница, которая не могла найти своего 7-месячного грудного ребенка . Со слов женщины, она, находясь в нетрезвом состоянии, оставила мальчика, 2017 года рождения, в неизвестном месте, возможно, в дачном массиве «Қайнар бұлақ».





Перевод: Серик Сабеков