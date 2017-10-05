Среди задержанных особенно уязвимы те, кто находится в полицейских камерах в ожидании допроса

В Астане состоялось первое национальное совещание по искоренению коррупции в пенитенциарной системе, сообщает Zakon.kz





Как заявил заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Алик Шпекбаев, за последние три года в Казахстане в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы зарегистрированы 40 коррупционных преступлений, к уголовной ответственности привлечены 38 лиц.





- Наряду с этим заработал в полную силу институт материального стимулирования, - говорит он. - По подтвердившимся сообщениям, в 2016 году поощрены 167 лиц на сумму свыше 21,5 миллионов тенге, что в 14 раз больше, чем в 2015 году.





Вопрос искоренения коррупции в пенитенциарной системе Казахстана не праздный, он давно уже ждет своего решения и в этом активно участвует представительство Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии, изучая данную проблему на глобальном уровне.





- Как известно, согласно индексу восприятия коррупции, формируемому Transparency International, Казахстан занимает 131 место из 176 возможных, что свидетельствует о чрезвычайно высоком уровне коррупции в стране, - отметил региональный директор PRI Азамат Шамбилов. – Ни для кого не секрет, что наиболее подверженными коррупционным рискам являются правоохранительные органы, в том числе уголовно-исполнительная система.





По его словам, в местах лишения свободы коррупция может проявляться по-разному, но особенно проявляется в отношениях между сотрудниками и осужденными. К примеру, первые могут оказывать содействие заключенным и помогать им поддерживать связь с внешним миром, для этого они предоставляют им сотовые телефоны, сим-карты или дополнительное свидание с родными и так далее.





Также одной из причин коррупции в тюрьмах могут послужить пытки. Казалось бы, причем тут пытки, однако Комитет ООН против пыток признает взаимосвязь между пытками и коррупцией. Как известно, в казахстанских тюрьмах многие случаи пыток остаются нераскрытыми, виновные – безнаказанными, что порождают коррупционные отношения между самими правоохранительными органами.





Хотя все задержанные находятся в уязвимом положении, особенно уязвимыми являются те, кто находится в полицейских камерах в ожидании допроса и это признает даже Подкомитет ООН против пыток.





Ценной защитой от коррумпированных должностных лиц, пыток и других видов жестокого обращения является доступ к адвокату. Но даже сами адвокаты нередко жалуются, что это не всегда обеспечивается, так как для этого в исправительных учреждениях нет условий, не всегда адвокаты могут открыто и уединенно поговорить с заключенными, полностью их выслушать и чтобы они не боялись сказать то, что хотели бы сказать.





Международный эксперт Penal Reform International в вопросах противодействия коррупции в уголовно-исполнительной системе Антони Амаечи (Великобритания) считает, что отсутствие эффективного расследования по серьезным обвинениям лишь стимулирует развитие коррупции в пенитенциарной системе. «Если персоналу предъявляются серьезные обвинения, но никаких действий не предпринимается, отсутствие расследования подает неверный сигнал персоналу и заключенным, что способствует созданию благоприятных условий для процветания коррупции», - подчеркнул эксперт.





Как мы уже сообщали , PRI приступил к реализации программного направления по искоренению коррупции в органах внутренних дел, в частности в уголовно-исполнительной системе МВД РК. Данная инициатива находит поддержку в лице самого Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, Комитета уголовно-исполнительной системы, Мажилиса Парламента и экспертного сообщества Казахстана.





Торгын Нурсеитова







