Нобелевскую премию по литературе присудили Кадзуо Исигуро

Нобелевская премия по литературе за 2017 год присуждена писателю японского происхождения из Великобритании Кадзуо Исигуро за творчество, полное большой эмоциональной силы, пишет РИА Новости





Кадзуо Исигуро родился 8 ноября 1954 года в Нагасаки. Его семья переехала в Великобританию, когда будущему писателю было пять лет; вновь он приехал в родную страну уже взрослым. В конце 1970-х годов Исигуро окончил факультет английского языка и философии в университете Кента, а затем продолжил изучение творческого письма в университете Восточной Англии.





Литературную карьеру Исигуро начал в 1981 году с рассказов, а первый роман "Там, где в дымке холмы" (A Pale View of Hills) опубликовал в 1982 году. В числе других его известных произведений — романы "Остаток дня" (The Remains of the Day), удостоенный Букеровской премии, "Не отпускай меня" (Never Let Me Go), признанный лучшим романом 2005 года по версии Time, "Погребенный исполин" (The Buried Giant).





Первые книги Исигуро повествовали о Нагасаки и жизни там через несколько лет после Второй мировой войны. Темы, которые исследует писатель, касаются размышлений о памяти, о времени и о самообмане.





Премия по литературе — одна из пяти наград, завещанных в самом конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. Сумма каждой премии в нынешнем году составляет девять миллионов шведских крон (миллион долларов США).





Церемония награждения проходит по традиции в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий.