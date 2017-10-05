5 октября в Алматы прошла общегородская сейсмотренировка, направленная на проверку готовности городской системы гражданской защиты и действия населения при возможном землетрясении, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.





В учении приняли участие все службы гражданской защиты, организации, учреждения, предприятия, медицинские учреждения, высшие, среднеспециальные и средние учебные заведения, а также жители города.





Перед началом учений сотрудники ДЧС Алматы, в более чем в 420 высотных домах распространили среди жителей города схемы пунктов сбора населения и памятки по правилам поведения при землетрясении.









"Ровно 12:55 часов был подан сигнал «Внимание всем!», при этом было задействовано 506 электросирен и сиренно-речевых установок, закупленных в 2016-2017 гг. за счет местного бюджета. Медиа-сервером осуществлен перехват 140 цифровых каналов кабельного телевидения, 24 каналов телевещания, 13 каналов радио- FM; передана заставка о начале учения. Оповещение населения, проживающего вне зон слышимости электросирен и СРУ проведено с помощью патрульных автомобилей ДВД Алматы, оснащенных сигнальными громкоговорящими устройствами", рассказали в ДЧС.









На стадион «АЛАШ» Турксибского района привлечены службы гражданской защиты, аварийно-спасательные формирования города, в составе 175 человек и 45 единиц техники. В ходе выполнения учебных задач отработаны практические элементы по спасению людей с привлечением кинологических расчетов, а также необходимого спасательного оборудования.









Наряду с этим Службой спасения Алматы развернут платочный городок, включающий в себя пункты сбора населения, оставшегося без крова, санитарных и безвозвратных потерь, также продемонстрированы возможности подвижных пунктов продовольственного и вещевого обеспечения. В целом, сейсмотренировка показала готовность территориальной подсистемы гражданской защиты города к действиям при стихийных бедствиях.